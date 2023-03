Remy Ramjiawan

Christian Horner gelooft niet dat Red Bull tot het einde van het seizoen zo dominant als in de openingsfase van het jaar zal zijn. In mei keert de Formule 1 terug naar Europa en dan zullen ook de meeste updates voor de teams komen en Horner houdt zijn hart al vast.

Red Bull wist in de eerste twee races van het jaar, op één punt na, het maximale resultaat te pakken. Max Verstappen en Sergio Pérez zorgden in Bahrein voor het eerste één-tweetje en deden dat in Djedda dunnetjes over, zij het in een andere volgorde. De rivalen hebben de RB19 al beschouwd als een buitenaardse wagen, waarbij Lewis Hamilton aangaf dat dit 'de snelste auto ooit was, die hij heeft gezien'. Horner verwacht echter niet dat de huidige suprematie lang zal duren en ondanks dat veel rivalen herhaaldelijk zeggen hoe ver ze moeten gaan om Red Bull te evenaren, verwacht hij dat ze terug zullen komen.

'Concurrentie komt snel en agressief terug'

"Ik twijfel er niet aan dat de tegenstanders snel en agressief zullen terugkomen", aldus de Red Bull-teambaas bij Sky Snews. "Vooral nu we terugkomen in het Europese seizoen en de updates beginnen door te komen. We horen over grote upgrades bij Mercedes, ik weet zeker dat Ferrari ook niet blij is met hun huidige positie, dus we verwachten dat de zaken snel zullen omdraaien zodra we terug zijn in Europa", zo voorspelt de teambaas een lastige tweede helft van het jaar.

Zoveel mogelijk punten pakken

Horner wil dat zijn team het beste haalt uit de openingsfase van het seizoen. "Het is pas het tweede jaar met deze nieuwe reglementen. Ik verwacht in de loop van het jaar te zien dat alles samenkomt en dat de grid ook een stuk dichter bij elkaar zal liggen. We hebben nu een competitieve auto en we moeten gewoon blijven pushen door het hele seizoen heen.