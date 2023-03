Remy Ramjiawan

Vrijdag 24 maart 2023 19:32 - Laatste update: 19:36

Carlos Sainz moet toegeven dat Red Bull Racing al het succes simpelweg verdient. De Spanjaard weet dat het dit jaar lastig wordt om met het Oostenrijkse team te concurreren, maar vindt wel dat de renstal uit Milton Keynes de schouderklopjes verdient.

Na de seizoensopener in Bahrein kwamen er wat morrende geluiden uit de Formule 1-paddock over de grote achterstand die de concurrentie heeft op Red Bull. Ook Sainz ziet liever niet één team er met kop en schouders bovenuit steken, maar legt de schuld niet bij dat team neer, maar eerder bij de concurrentie. In gesprek met Motorsportweek legt de Spanjaard uit wat hij bedoelt.

'Ze verdienen het'

"Ik ben nooit een fan geweest van de bezorgdheid als er één team domineert, want als ze het zo goed hebben gedaan, dan verdienen ze het", zegt Sainz. "Ik bedoel, ik zou willen dat wij het waren. Dan zou ik echt boos worden als mensen [bezorgd waren] dat we over de Formule 1 heen lopen", zo moet hij dan ook weer toegeven. Voorlopig maakt Red Bull Racing de dienst uit binnen de koningsklasse en het is aan de andere teams om daar wat tegenover te stellen.

Topcoureurs, maar ook topauto

"Helaas is dit meer de sport van een auto dan van een coureur, we weten dat dat meer het verschil maakt. Hoewel Red Bull een zeer sterke line-up heeft, als de auto echt goed is, dan kunnen alle andere coureurs niet veel doen om in dat gevecht te blijven." Toch is het van alle tijden en Red Bull heeft simpelweg het stokje overgenomen van Mercedes, die vanaf 2014 tot en met 2021 dominant waren. "Maar we hebben het in het verleden gezien, het is niets nieuws. Het herstel van Max [Verstappen red.] vanaf de 15e plaats, bewijst dat ze in een andere klasse zitten", aldus Sainz.