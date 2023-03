Remy Ramjiawan

Daar waar het hele veld vol vraagtekens zit over het grote snelheidsverschil met de RB19 van Red Bull Racing, is het Oostenrijkse team vooral bezig om alle punten te verzamelen, voordat het de pijn gaat voelen van de beperkte ontwikkelingstijd.

Als constructeurskampioen van 2022 kan het Oostenrijkse team al rekenen op minder ontwikkelingstijd en daar bovenop kreeg het team nog een straf voor het schenden van de budgetcap. Het betekent dat de formatie uit Milton Keynes de minste ontwikkelingstijd van alle teams heeft en de renstal houdt er dan ook sterk rekening mee dat de concurrentie op een gegeven moment wel zal gaan aanhaken, de vraag is dan alleen wel, of het onderlinge puntenverschil op dat moment nog een echte titelstrijd toelaat.

Buffer opbouwen

Aan alles is te merken dat het Oostenrijkse team vooral bezig is om de effecten van de beperkte ontwikkelingstijd op te vangen. Dat houdt vooral in dat het team, nu het nog een voorsprong heeft op de rest, vooral dat voordeel wil uitbuiten en dat is met twee één-tweetjes voorlopig gelukt. De renstal heeft al een gat van 49 punten geslagen met de nummer twee in het constructeursklassement, Aston Martin. Horner wees bij Sky Sports F1 al naar het belang van de eerste plek in het kampioenschap voor de teams: "Het constructeurskampioenschap is waar het geld wordt verdiend. De rijderstitel is een individueel kampioenschap en daar zit het prestige, al helemaal voor de coureurs."

Focus op teamprestatie

De strijd tussen de twee kemphanen van Red Bull Racing is na de race in Djedda alleen nog maar heftiger geworden, maar het team hoopt vooral dat dit het team geen punten gaat kosten. Zo bevestigt Red Bull-adviseur Helmut Marko eerder ook al: "We hebben twee topcoureurs in huis en we moeten zorgen dat we vooraan staan, voordat de windtunnelpenalty effect heeft", aldus Marko. Aston Martin, Ferrari en Mercedes hopen allemaal een stap naar voren te gaan zetten en de mogelijkheid bestaat dat ze dan vooral punten van elkaar gaan afsnoepen, waardoor Red Bull met een voorsprong veilig zou zitten.

Beperking is al sinds oktober te merken

In het gesprek met de Britse uitzendgemachtigde legt Horner daarnaast ook uit dat het team al last heeft van de beperkingen: "De windtunnelreductie is sinds afgelopen oktober van toepassing. We konden het ons dus niet veroorloven om het doel te missen met die beperkingen, want met die handicap kom je er nooit uit. Het team heeft geweldig werk geleverd en de RB19 is de beste start van een seizoen die we ooit hebben gehad. We zijn nog maar twee races bezig, maar twee één-twee finishes en één punt van de maximale score af, daar hadden we bij aanvang van het seizoen nooit van kunnen dromen."