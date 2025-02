Max Verstappen kan soms tijdens races nog wel eens geïrriteerd overkomen en vaak wordt de harde toon van de Nederlander niet door iedereen in het buitenland gewaardeerd. Karun Chandhok neemt het op voor de wereldkampioen en denkt dat het voortkomt puur uit het hebben van een mindere auto en alles willen winnen.

Red Bull Racing zal in 2025 opnieuw hopen om de dominantie van eerdere jaren terug te vinden, al zal dat met McLaren en Ferrari die ook uitstekend bezig waren aan het eind van 2024 toch een behoorlijk lastig karwei gaan worden. Dit jaar heeft men in Liam Lawson echter een verse, jonge coureur naast Max Verstappen in de RB21 zitten en daarmee hoopt de Oostenrijkse formatie het wat beter te gaan doen in de strijd om het constructeurskampioenschap, daar waar Sergio Pérez in 2024 natuurlijk de nodige steken liet vallen. Ook was de auto simpelweg niet zo dominant als in eerdere seizoenen.

Het zorgde afgelopen seizoen ook meermaals voor een wilde Verstappen. Chandhok probeert het uit te leggen: "Verstappen is iemand die naar perfectie streeft en zeer hoge eisen stelt aan zichzelf en aan iedereen om hem heen. Hij gelooft dat hij de beste is, levert prestaties die dat waardig zijn en eist dat iedereen om hem heen hetzelfde doet. Combineer die mentaliteit met zijn no-nonsense communicatiestijl en mensen verwarren zijn harde toon vaak met iemand die onder druk staat. Ik denk dat het geen druk is - het is frustratie. Naast de masterclass in Brazilië, waren zijn races in Barcelona, Silverstone, Zandvoort en Marina Bay - toen de Red Bull niet de snelste auto was - subliem", citeert Motorsport.com.

Ook waren er de nodige akkefietjes en ging Verstappen een aantal keer over de schreef in duels met bijvoorbeeld Lando Norris: "Oostenrijk en Austin hebben aangetoond dat hij slim genoeg is om te weten waar die grens ligt. De aanval in bocht 8 bij Norris in Mexico en bij Oscar Piastri in Abu Dhabi hebben wel laten zien dat die rode waas er soms nog is. Ik geloof dat deze voortvloeien uit frustratie en niet uit druk. Zou dat zijn gebeurd als hij een auto had die op zijn minst net zo goed was als die van de concurrentie? Misschien niet. De regels omtrent die duels worden herzien voor 2025, maar als de RB21 competitiever is, is het misschien niet eens een gespreksonderwerp."

