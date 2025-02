Sébastien Buemi reed drie seizoenen namens Toro Rosso in F1 en is nog steeds dankbaar voor die ervaring. Toch had de Zwitser in 2018 de kans om nog eens bij het team terug te keren, iets wat hij afwees.

In gesprek met Formel1.de zegt Buemi dat hij Helmut Marko en Red Bull dankbaar is en dat het dankzij hun is dat hij nu actief is de WEC en de Formule E nadat hij van Red Bull bij Toro Rosso de kans kreeg in F1. "Ik vind dat Red Bull en dokter Helmut Marko veel voor mij gedaan hebben. Ik ben hen zeer dankbaar. Natuurlijk heb ik niet echt de doorbraak kunnen forceren. Ik had graag met de Red Bull-auto gereden. Het was niet mijn beslissing dat het niet zover is gekomen. Daar moet ik mee omgaan. Ik heb mij toen terug geconcentreerd op Toyota en het WEC. Dat was niet zo eenvoudig, maar je moet ook een beetje geluk hebben in de autosport."

Buemi had contact met Red Bull over terugkeer

Buemi geeft ook aan dat hij een paar jaar geleden terug had kunnen keren in het team van Red Bull, nadat hij van 2008 tot en met 2015 als testcoureur en van 2016 tot en met 2024 reservecoureur was van het team. In 2018 had Buemi echter de kans om weer voor het zusterteam Toro Rosso te rijden, zoals hij dat al had gedaan in 2009, 2010 en 2011. "Ik heb een gesprek gehad met Christian Horner en dokter Marko in 2017 of 2018. Ik denk dat het 2018 was. Het had weinig zin voor mij om terug te keren. Ik had goede contracten in de Formule E en bij Toyota in het WEC. Het was duidelijk waar mijn toekomst lag. Ik geloof dat ik opnieuw de kans zou krijgen om weer voor Toro Rosso te rijden. Zoals gezegd had dat weinig nut. Het was voor mij beter om de ingeslagen weg aan te houden in plaats van terug te keren naar de Formule 1."

Buemi over Zwitserse coureurs

Buemi is voorlopig een van de weinigen Zwitserse coureurs in F1 geweest. De coureur benadrukt dat er zat coureurs zijn uit Zwitserland die goed zijn, maar dat er gewoon niet zoveel plekjes zijn. "Er zijn veel goede Zwitserse coureurs, maar we zijn een klein land. Er zijn weinig plekjes in de Formule 1. Je hebt wat geluk en hulp nodig. Ik ben er zeker van dat we in de toekomst opnieuw een Zwitser in de Formule 1 zullen zien."

