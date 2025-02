Liam Lawson werd eind 2024 aangesteld door Red Bull Racing als tweede coureur van het team naast viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Veel mensen zien teamgenoot van Verstappen zijn als iets lastigs en negatiefs, maar Lawson ziet ook positieve kanten. Toch geeft hij ook toe dat het lastig gaat worden.

Lawson mocht zowel in 2023 als 2024 al even invallen voor Daniel Ricciardo. In 2023 was dit omdat de Australiër geblesseerd was geraakt, terwijl hij in 2024 gedurende het seizoen de definitieve vervanger was tot het einde van het seizoen. Hij maakte zeker indruk en blijkbaar genoeg indruk op Red Bull Racing om de Nieuw-Zeelander te kiezen in plaats van Tsunoda als nieuwe coureur van Red Bull. 2025 gaat, als alles volgens plan verloopt, het eerste volledige seizoen zijn in F1 voor Lawson.

Lawson ziet positieve kant van status als teamgenoot Verstappen

In gesprek met ESPN stelt Lawson dat de negatieve kant van het zijn van een teamgenoot van Verstappen te vaak wordt besproken en er ook positieve kanten zitten aan het zijn van de teamgenoot van Verstappen. "Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik denk juist dat het heel veel voordelen heeft om zo iemand als teamgenoot te hebben. Ik kan overal bij, en ik kan ook precies zien wat hij doet. Ook omdat ik de eerste paar races nog nooit heb gereden, zoals Melbourne, Japan en China. Ik heb natuurlijk een teamgenoot die viervoudig wereldkampioen is, in de vorm van Max. Dat gaat natuurlijk heel erg moeilijk worden, maar tegelijkertijd kan ik ook heel veel leren en zitten er juist heel veel kansen in als je met hem samenwerkt."

Lawson ziet ook uitdaging naast Verstappen

Toch moet Lawson ook toegeven dat het nadelen heeft om teamgenoot te zijn van Verstappen. "Hij is zeker weten de lastigste coureur om het tegen op te nemen en al helemaal om hem te verslaan. We willen allemaal winnen in de Formule 1, maar voor mij begint het toch net iets anders. Ik wil juist heel veel leren van hem in de beginfase." Volgens Lawson hoeft hij zichzelf echter geen rookie te voelen en is het team waarvoor hij gaat rijden ook niet helemaal nieuw. "Ik denk niet dat ik me een rookie voel in de paddock, maar zodra ik de baan op rij in Melbourne, dan wel. Ik heb natuurlijk wat races gereden intussen, maar toch zijn het er niet veel in vergelijking met de rest. Toch ga ik nu met een nieuw team naar circuits die voor mij nieuw zijn. Gelukkig voelt het team niet echt nieuw, omdat ik al lang hier ben. Het seizoen gaat wel wennen worden. Toen ik weer naar Red Bull ging, voelde het eerder als thuiskomen."

