Lewis Hamilton staat met het team van Ferrari aan de vooravond van een nieuw seizoen in de Formule 1, waarin hij hoopt om eindelijk zijn achtste wereldtitel uit zijn loopbaan te grazen te nemen. De inmiddels 40-jarige coureur laat weten of hij met pensioen gaat na het bereiken van zijn gedroomde nummer acht.

Ferrari beschikt vanaf dit seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van 2024 werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Stoppen na titel?

Het heeft natuurlijk allemaal te maken met dat ene doel van de Brit: zijn achtste wereldtitel grijpen. Het is vooral af te wachten of Hamilton een pakket krijgt om mee te doen om de titel en of hij op veertigjarige leeftijd nog wel de snelheid en kwaliteiten heeft om iets intens als een titelrace vol te houden. Een veelgehoorde vraag bij fans is of Hamilton - mocht hij zijn felbegeerde achtste wereldtitel pakken - zijn helm aan de wilgen hangt. De 40-jarige coureur geeft daar nu uitsluitsel over: "Als ik zoveel geluk mag hebben dat ik nog een nieuwe titel win, wat natuurlijk is waar we volledig voor gaan, zie ik mezelf niet zomaar stoppen", zo citeert Crash.net de Brit.

Kansen van Ferrari

Vervolgens is hij duidelijk over de kansen van zijn team voor het aankomende seizoen: "Ik heb met twee wereldkampioenschapswinnende teams hiervoor gewerkt en ik weet dus hoe een winnend team eruit ziet. De passie hier is zoals je die nergens ziet. Ze hebben absoluut elk ingrediënt dat nodig is om een wereldkampioenschap te winnen. Nu gaat het erom om alle puzzelstukjes op zijn plek te laten vallen. We hebben een geweldige leider met Fred. Iedereen heeft een kalme benadering en iedereen weet dat we moeten blijven verbeteren in elk gebied."

