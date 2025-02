Ferrari onthult nieuwe SF-25 onder luid gejuich op circuit van Fiorano

Een dag na het F175-launchevenement komt Ferrari op het privécircuit van Fiorano uit met de nieuwe SF-25. Charles Leclerc kreeg de eer om als eerste ronden te rijden in de bolide voor het aankomende Formule 1-seizoen en dat deed hij onder luid gejuich van de tifosi.

Ferrari werd vorig jaar vicekampioen bij de constructeurs na vijf overwinningen, waarvan drie voor Charles Leclerc en twee voor Carlos Sainz. De laatstgenoemde heeft plaats moeten maken voor Lewis Hamilton en vond een zitje bij Williams. Hamilton is overgekomen van Mercedes waar hij zes van zijn zeven wereldkampioenschappen wist binnen te slepen. Echt competitief zijn de Zilverpijlen niet meer en dus vond de Brit dat het tijd was voor verandering. Ferrari hoopt met deze SF-25 Max Verstappen en Red Bull Racing te kunnen verslaan evenals Lando Norris en McLaren.

Eerste rondjes SF-25

De kleurstelling werd afgelopen dinsdagavond al onthuld tijdens het F175-event in Londen en natuurlijk gebeurde dat met een show car, maar de rode 2025-bolide maakte deze woensdagochtend echt zijn debuut in de handen van Charles Leclerc. Ferrari was het enige team dat geen moment met de pers had in de O2 Arena, waarschijnlijk omdat ze nog op het circuit van Fiorano druk bezig waren met de voorbereidingen voor deze zogeheten shakedown.

Bekijk hier de eerste beelden van de SF-25 waarin het gejuich van de tifosi goed te horen is. Tijdens de wintertest in Bahrein kunnen we de auto pas echt goed vergelijken met de competitie, maar wat meteen al opvalt is de meer V-vormige achtervleugel.

