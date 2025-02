Max Verstappen heeft inmiddels vier titels op rij gewonnen, waarvan drie in dit tijdperk in F1. Ferrari was vorig jaar echter dicht in de buurt van een kampioenschap bij de constructeurs en mag in 2025 om meerdere redenen hopen dat er een einde gaat komen aan de droogte qua kampioenschappen.

De laatste titel bij de constructeurs voor Ferrari dateert alweer van het seizoen 2008, toen het nog zeven van de laatste negen titels bij de constructeurs won. Na 2008 moest het Italiaanse team echter steeds zijn meerderen erkennen in Red Bull, Mercedes en Red Bull respectievelijk. In 2024 was het moment dan eindelijk daar dat de rode bolide weer competitief was, races won en zelfs meedeed om de titel bij de constructeurs. Het mocht echter net niet zo zijn ondanks een goede eindsprint, want McLaren bleef Ferrari net voor. Er is genoeg reden voor Ferrari om te denken dat het team in 2025 zowel bij de coureurs als constructeurs een einde kan maakte aan de jaren aan droogte.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wie heeft in Nederland de uitzendrechten van F1 voor het seizoen 2025?

Komst Hamilton

Ten eerste is er genoeg reden om te vinden dat Ferrari na McLaren het beste rijdersduo van 2025 in huis heeft. Vorig jaar was dit duo met Leclerc en Carlos Sainz al sterk, maar het Italiaanse team hoopt hier met de komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton nog een schepje bovenop te doen. Ferrari zal hopen dat dit de sleutel gaat zijn om in 2025 eindelijk weer eens kampioen bij de constructeurs te worden. McLaren lijkt de grootste uitdager te zijn, simpelweg omdat ze hebben bewezen elk jaar weer stappen te kunnen zetten met hun auto en tevens twee uitstekende coureurs in huis hebben.

Bij Mercedes en Red Bull is het maar afwachten hoe de teamgenoot van George Russell en Verstappen het gaan doen. Andrea Kimi Antonelli en Liam Lawson gaan hun eerste volledige seizoen meemaken in F1, waarbij de druk om te presteren meteen hoog zal zijn. Het zal van de prestaties van deze twee coureurs afhangen of ook Mercedes en Red Bull door Ferrari als uitdager gezien mogen worden bij de constructeurs.

Ferrari met de snelste auto?

Feit is dat Ferrari richting de laatste paar races van het seizoen de snelste auto van de grid had. Red Bull was tijdens de eerste races dominant, terwijl McLaren de middelste periode van het seizoen het snelst was. Ferrari kende echter een uitstekend einde van het seizoen en werd dus nog bijna kampioen bij de constructeurs. Met ingang van de winterstop heeft Ferrari de snelste auto, maar tijdens de winter kan er veel gebeuren.

Ten eerste hebben zeven teams meer tijd in de windtunnel, terwijl daarnaast ook Ferrari zelf een grote gok heeft genomen door de auto die eind vorig jaar zo goed was weer helemaal om te gooien. De auto heeft een flinke transformatie ondergaan, op het oog vooral vanwege de komst van Lewis Hamilton en het feit dat het team het gevoel heeft dat het in 2025 de grootste kans maakt op een titel en daar vol voor wil gaan. Vanaf 2026 veranderen de reglementen namelijk en dan is er geen garantie dat Ferrari er weer goed bij zal zitten.

Kans bij de coureurs?

De kans is ook vrij groot dat, als Leclerc en Hamilton het hele seizoen een goede auto krijgen, ze met hun kwaliteiten vol voor het kampioenschap bij de coureurs kunnen gaan. De laatste keer dat Ferrari dit voor elkaar kreeg, was 2007 met Kimi Räikkönen. Met Leclerc en Hamilton heeft Ferrari twee coureurs in huis die de kwaliteiten hebben om wereldkampioen te worden. Hamilton heeft het al zeven keer voor elkaar gekregen en zal genoeg motivatie hebben om zijn achtste titel te willen veroveren, terwijl de eerste titel in F1 voor Leclerc tevens meer dan genoeg motivatie zou moeten zijn.

Combineer dit met het feit dat de dominantie van Verstappen en Red Bull sinds 2024 voorbij is en de competitiviteit in F1 is toegenomen en Ferrari zal het idee hebben dat er ook bij de coureurs in 2025 wat te halen valt.

Gerelateerd