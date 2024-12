Het Formule 1-seizoen 2024 is inmiddels al een tijdje voorbij en 2025 zal voor F1-fans pas richting het einde van februari op gang gaan komen, maar waar kunnen fans in 2025 allemaal de koningsklasse volgen?

Nadat Ziggo Sport tot eind 2021 met succes de koningsklasse live in beeld had gebracht, nam in 2022 Viaplay het stokje over. Sindsdien heeft de Scandinavische streamingsdienst een bak aan kritiek over zich heen gekregen, eigenlijk al sinds de testdagen in 2022, en is het bedrijf er sindsdien zelf ook niet op vooruitgegaan. Toch besloot het, ondanks alle financiële tegenvallers van de afgelopen jaren, een poging te wagen om in Nederland weer de uitzendrechten te verkrijgen. Het moest het opnemen tegen onder meer Ziggo Sport en Canal+, terwijl er ook nog andere gegadigden waren.

Waar is F1 in 2025 live te volgen?

Toch werd begin dit jaar bekend dat Viaplay het wederom voor elkaar had gekregen om de uitzendrechten ook vanaf 2025 tot eind 2029 te behouden. Dit betekent dat het in 2025 via Viaplay mogelijk is om alles sessies live te volgen, naast dat er natuurlijk genoeg extra uitzendingen, documentaires en programma's zullen zijn. Toch is het niet de enige optie voor de fans die niet via Viaplay willen kijken. F1 TV zal ook gewoon weer een abonnement beschikbaar stellen voor de F1-fans in Nederland, waardoor er ook via deze weg live naar de sessies gekeken kan worden. De Nederlandse F1-fan heeft dus twee opties voor 2025.

Ziggo Sport en NOS

De afgelopen jaren mocht Ziggo Sport, naast dat het Race Café gewoon bleef bestaan, ook beelden gebruiken en samenvattingen laten zien van de sessies. In 2025 lijkt dit voorbij te zijn, want met de nieuwe deal claimt Viaplay nu dat het 'exclusieve rechten' heeft in Nederland. Dit wijst erop dat Ziggo Sport nog geen nieuwe deal met Viaplay heeft gesloten sinds de streamingdienst de rechten wederom in handen heeft gekregen. Dit kan voor de start van het seizoen natuurlijk nog gaan gebeuren.

Ook de NOS zou dus nog geen nieuwe deal met Viaplay hebben. De NOS zond de Grand Prix van Nederland altijd live uit, maar liet ook samenvattingen zien. Of dit in 2025 weer gaat gebeuren zal afhangen van of ze een deal kunnen gaan sluiten met Viaplay of niet. Voor nu zal er bij zowel Ziggo Sport als de NOS in 2025 geen F1 te zien zijn.

