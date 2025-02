Max Verstappen lijkt dit jaar een lastig seizoen tegemoet te gaan. De Nederlandse coureur had het aan het eind van 2024 natuurlijk al lastig en dat zorgde voor een aantal controversiële momenten. Juan Pablo Montoya beschuldigt hem er zelfs van dat hij liever crasht dan dat hij zich laat verslaan.

Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

Liever crashen dan verliezen

Het lijkt er dan ook op dat Verstappen zijn borst nat kan maken richting het nieuwe seizoen. Toen het vorig jaar wat spannender werd, net als in 2021, leverde het zo nu en dan de nodige controversiële momenten en crashes op. Montoya is dus erg benieuwd hoe dat zich in het nieuwe seizoen gaat ontvouwen, mocht Verstappen daadwerkelijk veel moeten gaan vechten met de concurrentie: "Max houdt niet van verliezen. Max is een gast die liever crasht dan dat hij zich laat verslaan", zo laat hij optekenen bij OnlineCassino.com.br.

Shock bij de fans

Montoya legt zijn beschuldiging uit: "We zagen het aan het einde van vorig jaar, toen hij dingen deed waar mensen door geshockeerd waren. We vroegen ons af waarom hij zulke dingen deed. Toen hij het tegen Lewis opnam en zeer agressief was, vond iedereen dat geweldig om te zien dat iemand op durfde te staan tegen Hamilton. Nu zijn de rollen omgedraaid. Als een gast die aan het winnen is nu iets vreemds doet, zorgt dat voor vragen. Dat is iets nieuws."

