Viaplay is de afgelopen maanden bezig met het toevoegen van verschillende soorten nieuwe abonnementen. Dit keer heeft de streamingdienst in samenwerking met Odido en DELTA ook twee nieuwe zenders weten te lanceren.

Het Scandinavische Viaplay heeft de rechten sinds 2021 in handen op Nederlandse bodem en de driejarige deal liep na afgelopen seizoen op zijn einde. De rechten kwamen voor 2025 opnieuw op de markt en verschillende partijen leken in de race voor de deal. Zo wilde met name het geliefde Ziggo Sport graag de rechten weer binnenhalen na dat seizoen. De Formule 1 en Viaplay maakten vervolgens bekend dat de deal rond was en de koningsklasse in Nederland de komende vijf jaar uitgezonden gaat worden door de streamingdienst.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe zenders

De dienst heeft nu in samenwerking met Odido en DELTA twee nieuwe zenders gelanceerd. Het gaat onder meer om Viaplay TV, dat gratis te bekijken zal zijn en een deel van het aanbod zal tonen. Onder meer de Premier League, de Bundesliga, de vrijdagtrainingen van de Formule 1 en verschillende dartstoernooien komen langs, evenals de samenvattingen van de Formule 1 en de nieuwe programma's van Rob Kamphues, die recent aangetrokken werd door de zender. Ook lanceert men Viaplay TV+ beschikbaar. Die zender kost 16,99 euro per maand en daarop is alles te zien. Die zender is beschikbaar voor mensen die liever niet via de app kijken van Viaplay en gewoon een add-on bij hun televisieabonnement willen.

CEO reageert

William Linders, CEO bij Viaplay Group Netherlands, is er blij mee: "Als dé premium aanbieder van live sport zijn we heel blij met deze twee nieuwe zenders, want hiermee maken we ons prachtige sportaanbod beschikbaar voor nog meer mensen. Viaplay TV biedt een mooi overzicht van de premium live sporten, en de samenvattingen van de Formule 1 wedstrijden. Met Viaplay TV+ bieden we mensen de mogelijkheid om heel eenvoudig, met één druk op hun afstandsbediening, te kunnen genieten van de mooiste live sportuitzendingen. We zijn heel blij met de samenwerkingen met Talpa Network, Odido en DELTA."

