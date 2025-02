Adrian Newey is momenteel op verlof en wacht zijn overstap van Red Bull Racing naar Aston Martin af. De ontwerper kan uitleggen waarom personeel het team van Max Verstappen heeft verlaten en benoemt het grote nadeel van het F1-reglement.

Newey is een van de beste ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij was een van de topmannen die aan het roer stond bij de ontwikkeling van de Red Bull-bolides die Sebastian Vettel en Max Verstappen ieder vier wereldkampioenschappen hebben opgeleverd. De Brit besloot echter vorig jaar de energiedrankfabrikant te verlaten om vervolgens partner te worden bij Aston Martin. Maar hij is bij lange na niet de enige die bij Red Bull is vertrokken. Rob Marshall is met zijn eigen ontwerptalent verhuisd naar McLaren. Hoofdmonteur Lee Stevenson maakte na achttien jaar bij Red Bull de overstap naar Audi. Jonathan Wheatley zal Stevenson volgen naar de Duitse autogigant, die het team van Kick Sauber overneemt voor 2026. Wheatley legde eind vorig jaar zijn taken als sportief directeur bij Red Bull neer om de teambaas van Audi te worden. Ondertussen wat verder onderaan de Red Bull-ladder is er nog meer personeel vertrokken. Volgens Newey heeft het met de budgetcap te maken. F1-teams mogen jaarlijks niet meer dan ongeveer 150 miljoen euro besteden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Honda verklaart waarom het conflict met Newey verwacht: "Komt niet altijd overeen"

Verborgen nadelen

"Er moet een manier zijn om de kosten, of in ieder geval het voordeel van meer geld uitgeven in de Formule 1, voor teams te beheersen, zodat het geen wapenwedloop wordt waarbij het team met het grootste budget wint. Daar ben ik het helemaal mee eens", vertelde Newey in een interview met Auto Motor und Sport. "De budgetcap brengt echter veel verborgen nadelen met zich mee, waarvan eentje is dat de Formule 1 niet langer de best betaalde industrie is. Bijvoorbeeld, toen we bij Red Bull mensen begonnen te verliezen, was dat eerst bijna altijd aan een ander F1-team. Nu verliezen we mensen aan techbedrijven, omdat ze beter betalen. We verliezen mensen aan teams in het FIA WEC, omdat ze beter betalen. We hebben moeite om afgestudeerden te krijgen, omdat de Formule 1 het zich niet meer kan veroorloven om de best betalende industrie te zijn, dus het heeft veel onverwachte nadelen, om het zo maar te noemen."

Gerelateerd