Max Verstappen is op dit moment de grote superster in de Formule 1, al heeft hij natuurlijk nog altijd een hoop ambities buiten de koningsklasse. De viervoudig wereldkampioen zou bijvoorbeeld heel graag ooit deelnemen aan de iconische 24 uur van Le Mans. Dat zou hij graag willen doen met Fernando Alonso.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten. Inmiddels is hij vier wereldtitels rijker en staat hij in principe nog onder contract tot en met 2028. Toch heersen er vaak twijfels over zijn toekomst.

Jos Verstappen in Le Mans?

Zo weten we dat Verstappen het vaak niet eens is met de richting waar de Formule 1 opgaat en had hij dit seizoen de nodige conflicten met de FIA over de straffen. Bovendien is het de vraag hoe competitief de Red Bull met de nieuwe motoren gaat zijn vanaf 2026. Ook ambieert hij een toekomst in andere raceklassen, zoals het langeafstandsracen. Hij zou graag eens meedoen aan de 24 uur van Le Mans. Daarvoor heeft hij twee teamgenoten nodig, waarvan Alonso de eerste moet worden. Ook vader Jos Verstappen zou in beeld zijn, maar hij wil zelf niet: "Het zit achterin ons hoofd. We weten dat we het willen. Jos is er nog altijd heel goed in, maar hij wil niet. Hij wil het gewoon niet meer doen", vertelt hij aan Mirror Sport.

Keuze genoeg

Gelukkig zit Verstappen niet verlegen om alternatieven: "Het is prima. Laten we kijken hoe het loopt. Er kan veel gebeuren. Er zijn zoveel geweldige coureurs waar ik uit kan kiezen. Ik heb een hoop vrienden die racen, dus het wordt lastig om er eentje te kiezen." Verstappen heeft wel een duidelijke voorwaarde voor een potentiële kandidaat: "Het enige is dat voor Le Mans er geen minimum gewicht geldt voor een coureur. Ik ben best een zware deelnemer, dus ik moet lichte teamgenoten vinden om te compenseren. Fernando is behoorlijk licht, dus dat is goed voor ons. We moeten er echter nog een vinden."

