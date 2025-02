Jack Stewart kijkt uit naar het officiële debuut van Lewis Hamilton bij Ferrari en sluit niet uit dat de zevenvoudig wereldkampioen grote successen weet te behalen bij de iconische grootmacht.

Lewis Hamilton is officieel in dienst getreden bij het Formule 1-team van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zette afgelopen seizoen een punt achter zijn elfjarige dienstverband bij het team van Mercedes, waar hij zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar reed. De veertigjarige coureur hoopt in de herfstdagen van zijn carrière de gloriedagen van weleer terug te brengen naar Maranello, en zelf uiteraard jacht te maken op zijn recordbrekende achtste wereldkampioenschap.

Kan Hamilton het waarmaken bij Ferrari?

De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen, al is succes in de wereld van de Formule 1 nooit gegarandeerd. Ferrari moet uiteraard een auto op de baan zetten die in staat is genoeg races te winnen om voor het wereldkampioenschap te kunnen vechten, maar ook Hamilton zelf zal moeten laten zien dat hij nog steeds één van de besten is, als hij het op wil nemen tegen Max Verstappen, Lando Norris en teamgenoot Charles Leclerc. Sir Jack Stewart sluit echter niet uit dat er bijzondere dingen zullen gaan gebeuren.

Overstap naar Italië vaak succesvol

"Hij heeft meer ervaring dan vorig jaar en kent deze wereld ontzettend goed", klinkt het bij Sky Sports. "Ferrari is de grootste naam ter wereld. Als je in Afrika naar een krijger van de Masai zou gaan en zou zeggen: 'weet jij wat Ferrari is?' Dan kennen ze die naam. Het verraste mij echter heel erg dat Lewis er heen is gegaan. Ik ging zelf ooit bijna naar Ferrari, maar koos er uiteindelijk voor het niet te doen. Overstappen naar Ferrari is ontzettend kleurrijk, erg spannend, maar meestal ook erg succesvol. Ik zou hem dus zeker niet uitsluiten, laat ik het zo zeggen."

