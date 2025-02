Max Verstappen en Gianpiero Lambiase kunnen regelmatig fel op elkaar zijn tijdens het boardradioverkeer maar over het algemeen weet het tweetal precies wat ze aan elkaar hebben. De engineer van de Nederlander legt uit hoe hij altijd zo rustig kan blijven ondanks de soms wat pittige Verstappen.

In de Formule 1 speelt een race engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is dan ook van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Er zijn ook enkele combinaties waarbij we het al regelmatig mis hebben zien gaan. Denk bijvoorbeeld aan Charles Leclerc en voormalig race engineer Xavier Marcos Padros, die we toch al met enige regelmaat in een rommelig gesprek van jewelste op de boardradio konden betrappen in de afgelopen jaren. Bij Verstappen op zijn radio lijkt het altijd echter te lopen als een Zwitsers horloge, ook al zijn de Nederlander en zijn engineer het niet altijd helemaal eens. Christian Horner vergeleek het tweetal dan ook al eens met een 'getrouwd stel'.

Vaak blijft Lambiase vooral rustig op de boardradio's. Hij legt tegenover Motorsport.com uit hoe dat komt: "Dat is iets waar je je van nature van bewust moet zijn als je communiceert met een coureur die meer dan 300 kilometer per uur rijdt in zo'n omgeving met hoge druk", vertelt hij vlak na het in ontvangst nemen van een Autosport Award voor Verstappen. "Hoewel we een duo zijn, denk ik dat je je moet realiseren dat de engineer op dat moment ondergeschikt moet zijn aan de coureur. Het heeft geen zin om je te verheffen of iets dergelijks, want dan kom je heel snel in een neerwaartse spiraal terecht."

