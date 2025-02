'Red Bull woedend over aanscherping FIA', GPDA reageert op mogelijke schorsing bij vloeken | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Hoewel het nog hartje winterstop is, kwam er toch weer het één en ander naar buiten. Zo liet GPDA-voorzitter Alexander Wurz zich uit over de nieuwe maatregelen van de FIA omtrent het vloeken. Gianpiero Lambiase zal nog altijd te horen zijn in het oortje van Max Verstappen, maar inmiddels is bekend waar het nieuwe takenpakket van de Brit uit bestaat en de FIA past hier en daar wat aan op het circuit in Melbourne. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 1 februari.

FIA past circuit in Melbourne aan na klappers van Russell en Albon in 2024

De FIA heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het circuit in Melbourne voor de eerste ronde van het wereldkampioenschap: de Grand Prix van Australië. Het heeft allemaal te maken met de incidenten die in 2024 plaatsvonden. Lezen wat de FIA precies gaat aanpakken? Klik hier!

Lambiase krijgt nieuw takenpakket naast werkzaamheden voor Verstappen

Gianpiero Lambiase, al sinds 2016 de man in het oortje van Max Verstappen, krijgt vanaf 2025 een nieuw takenpakket bij Red Bull Racing. 'GP' zal nog wel de vaste race-engineer van Verstappen blijven, maar krijgt een stuk meer verantwoordelijkheid als Head of Racing. Lezen wat 'GP' nu allemaal gaat doen? Klik hier!

Wurz doet beroep op 'gezond verstand' bij FIA: "Draait niet alleen om het niet vloeken"

Volgens Alexander Wurz, de voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, willen alle coureurs goede rolmodellen zijn. De Oostenrijker hoopt vooral dat er gezond verstand wordt gebruikt door de FIA als het gaat om het eventueel aftrekken van punten of schorsen van coureurs voor vloeken. Lezen wat de voorzitter van de GPDA te zeggen heeft over de nieuwe maatregelen? Klik hier!

'McLaren mogelijk betrokken bij ingrijpen FIA in flexi-wings, Red Bull woedend'

Red Bull Racing is totaal niet te spreken over de nieuwe technische richtlijn van de FIA, zo meldt Autoracer. De internationale autosportbond besloot vorig jaar niets te doen aan de flexibele vleugels, maar kwam vrijdag toch met een aanscherping. Het Oostenrijkse team heeft veel geld en tijd in de ontwikkeling van flexi-wings gestopt, maar dat is dus allemaal voor niets geweest. Lezen hoe McLaren misschien betrokken is bij de beslissing van de FIA? Klik hier!

'Red Bull Racing versterkt team met 60 personeelsleden van concurrentie'

Hoewel Red Bull Racing in 2024 een aantal personeelsleden heeft zien vertrekken, meldt De Telegraaf dat het Oostenrijkse team in alle stilte ook zelf heeft toegeslagen. Zo zijn er zo'n zestig personeelsleden aangesloten bij de brigade uit Milton Keynes, die afkomstig zijn van de concurrentie. Lezen hoe het Oostenrijkse team heeft toegeslagen? Klik hier!

