Gianpiero Lambiase, al sinds 2016 de man in het oortje van Max Verstappen, krijgt vanaf 2025 een nieuw takenpakket bij Red Bull Racing. 'GP' zal nog wel de vaste race-engineer van Verstappen blijven, maar krijgt een stuk meer verantwoordelijkheid als Head of Racing.

Lambiase kent een lange staat van dienst binnen de Formule 1. Zo begon hij in 2005 bij Jordan Grand Prix en bleef hij elf jaar werkzaam bij het team dat later werd getransformeerd naar Midland F1 Racing, Spyker F1 Team, Force India, Racing Point en wat uiteindelijk Aston Martin werd. In 2015 sloot 'GP' aan bij Red Bull Racing als race-engineer van Daniil Kvyat, die een jaar later werd vervangen door Verstappen.

Meer verantwoordelijkheid voor 'GP'

In 2024 zijn er diverse kopstukken bij Red Bull Racing vertrokken, waardoor het team een nieuwe organisatiestructuur gaat hanteren, zo meldt De Telegraaf. Lambiase blijft nog altijd de race-engineer van Verstappen, maar zal als Head of Racing de gehele race-operatie leiden, waaronder het team dat de auto's bouwt, evenals de verantwoordelijke voor de strategie. Daarmee wordt 'GP' één van de belangrijkste troeven van het team en hoeft de Brit alleen nog maar verantwoordelijkheid af te leggen aan CEO en teambaas Christian Horner en technisch directeur Pierre Waché.

Nieuwe lichting neemt plaats op topplekken

Voor de vertrekkende Jonathan Wheatley, die als sportief directeur bij Red Bull werkte, krijgt Steve Knowles promotie. Knowles was de afgelopen jaren bezig met de strategie, maar zal de nieuwe Head of Sporting worden. Ook Richard Wolverson klimt op de ladder, want als Hoofd Operatie van het raceteam zal hij direct verantwoording afleggen aan Lambiase.

