De FIA heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het circuit in Melbourne voor de eerste ronde van het wereldkampioenschap: de Grand Prix van Australië. Het heeft allemaal te maken met de incidenten die in 2024 plaatsvonden.

In de slotfase van de Grand Prix van Australië van vorig jaar, was George Russell aan het jagen op Fernando Alonso. Bij het ingaan van bocht zes verloor de Mercedes-coureur de controle over zijn wagen en uiteindelijk kreeg de Spanjaard daar de straf voor. In de ogen van de stewards was het rijgedrag van Alonso wat onvoorspelbaar, waardoor Russell in de fout ging. Die kwam overigens in de bandenstapels van bocht zeven terecht en de W13 belandde weer op de baan, waarop Russell schreeuwde om een rode vlag. Eerder in de race was het Alexander Albon die op eigen houtje de controle verloor in bocht zes en het was voor de FIA het startschot om de situatie te veranderen.

Artikel gaat verder onder video

Bandenstapels verplaatst

Bij MotorsportWeek geeft een woordvoerder van de FIA aan dat bovenstaande incidenten tezamen met soortgelijke gevallen in de Formule 2 heeft gezorgd voor een aanpassing aan het circuit. De positie van de bandenstapels bij het uitkomen van bocht zes wordt verplaatst. Hierdoor moet het niet meer mogelijk zijn dat wagens terugkeren op de baan, zodra deze in bandenstapels belanden. Ook worden er aanpassingen aan de kerbstones doorgevoerd in zowel bocht zes als zeven. De kerbstones worden wat afgevlakt.

Kerbstones afgevlakt

"Na een analyse van de race van vorig jaar op Albert Park zijn verschillende wijzigingen aan bocht zes en bocht zeven goedgekeurd in samenwerking met de lokale ASN en de organisatoren van de Grand Prix", zo opent de woordvoerder. "De kerbstones aan de buitenkant van bocht zes tot aan de ingang en de apex van bocht zeven is vervangen door een enkele 'negatieve' kerbstone. Deze aanpassing verwijdert de overgang van negatieve naar positieve kerbstones die in dit gebied aanwezig waren, wat voorheen werd aangepakt door lokale aanpassingen (slijpen) van de kerbstone om een soepelere overgang tussen kerbstone-types te bieden. Het doel is om de mogelijkheid te verwijderen dat deze overgang een auto destabiliseert", gaat de FIA verder. Ook de bandenstapels zijn aangepast. "Deze wijzigingen werden voorgesteld op basis van feedback van de FIA Safety Department na hun voortdurende analyse van alle circuits, evenals input van coureurs en teams. Ze zijn bedoeld om de veiligheid te verbeteren, terwijl de dynamiek van de bochten en spannende races behouden blijven", aldus de internationale autosportbond.

Gerelateerd