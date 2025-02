Volgens Alexander Wurz, de voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, willen alle coureurs goede rolmodellen zijn. De Oostenrijker hoopt vooral dat er gezond verstand wordt gebruikt door de FIA als het gaat om het eventueel aftrekken van punten of schorsen van coureurs voor vloeken.

De FIA bracht onlangs een nieuw strafsysteem uit waarbij het vloeken van de coureurs kan worden aangepakt. In het uiterste geval kan er een wedstrijdschorsing plaatsvinden of zelfs puntenaftrek volgen. De coureurs moeten dus goed opletten als ze geen averij in het kampioenschap willen oplopen. Tegenover Sky News reageert Wurz op de nieuwe strafmaat van de FIA en hij onthult dat er nog een gezamenlijke reactie komt op het geheel, want ook de rijdersvakbond was wat verrast door de genomen maatregelen.

Iedere coureur wil een goed rolmodel zijn

De GPDA en de coureurs zijn wat overvallen door de maatregelen. "We hebben hierover gesproken, maar in deze drukke periode met de start van het seizoen, simulator-tests en andere verplichtingen, hebben we nog niet genoeg tijd gehad om samen te zitten en te bespreken hoe we dit gaan aanpakken", opent Wurz. De FIA heeft het afgelopen jaar vooral gewezen naar jongere kijkers, waarbij de coureurs op hun taalgebruik moeten letten. "Uiteindelijk ben ik een vader van jonge kinderen. Het is beter om niet te vloeken, maar het draait niet alleen om het niet vloeken. We weten allemaal dat we rolmodellen zijn. Elke coureur wil een goed voorbeeld zijn. Ik ken geen enkele van de twintig topatleten die echt een rebel is en bewust wil vloeken en schreeuwen. Dat is simpelweg niet het geval", zo verklaart Wurz.

Wurz doet beroep op gezond verstand FIA

De Oostenrijker hoopt dan ook dat het gezonde verstand de boventoon blijft voeren. "We moeten er gewoon op hopen dat gezond verstand de overhand krijgt. Als er per ongeluk een woord ontsnapt en de mensen die de uitzending beheren het ‘beep’-knopje niet op tijd vinden, moeten we dat als industrie samen aanpakken. Tegelijkertijd moeten we authentiek blijven, maar dat kan ook zonder te vloeken. Het is een groot onderwerp – misschien wordt het in de media groter gemaakt dan het bij ons intern leeft – maar we hebben nog geen tijd gehad om een standpunt in te nemen en te beslissen of we actie ondernemen of niet", aldus Wurz.

