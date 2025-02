McLaren-CEO Zak Brown kan leven met de beslissing van de FIA om afscheid te nemen van Johnny Herbert. Brown stelt wel dat er fulltime stewards nodig zijn en dat die stewards iets meer vrijheden moeten krijgen, dan dat ze vandaag de dag hebben.

Afgelopen week werd bekend dat Herbert moet vertrekken bij de internationale autosportbond, al gaf het bericht aan dat het in onderling overleg is gebeurd. Wel stond Herbert op lijst om af te reizen naar Australië voor de openingsronde in Melbourne, maar dat wordt dus door iemand anders ingevuld. Herbert moest uiteindelijk vertrekken omdat zijn media-optredens, naast zijn werkzaamheden bij de FIA, niet te verenigen waren.

Brown komt terug op stokpaardje

Volgen Brown is de roep om fulltime stewards hiermee gerechtvaardigd. "Ja, ik denk het wel, weet je, we zitten in een sport van meerdere miljarden dollars, ik denk dat je fulltime stewards nodig hebt die betaald worden. En ik denk ook dat we het regelboek moeten bekijken", zo wijst hij bij Sky Sports F1 naar de regels. Die zijn in zijn ogen te rigide. "Ik denk dat het te voorschrijvend is en als je fulltime stewards hebt, geef ze dan wat meer speelruimte, ze weten wat goed en fout is, in plaats van de race naar de regels, omdat het een beetje te voorschrijvend is en het haalt een beetje de race-uitdaging eruit, dus ik denk dat dat opgelost gaat worden", zo verwacht hij.

Vloeken niet nodig, maar ook niet altijd te voorkomen

De coureurs kunnen, in het uiterste geval, punten aftrek krijgen als zijn er een scheldwoord uitfloepen in 2025. "Ik ben er over het algemeen voor, en ik bedoel over het algemeen. Ik denk dat er verschillende situaties zijn. Als je in een persconferentie zit, bevind je je in een omgeving zoals wij nu, dan is er geen reden om te vloeken in de hitte van het moment." Tijdens een race vindt Brown het wel een ander verhaal. "We hebben ook de functie van een delete-knop en de vertraging van zeven seconden. Dus als iets niet gepast is, kan het misschien worden verwijderd voordat het de uitzending bereikt. Maar over het algemeen denk ik dat er waarschijnlijk iets te veel gevloek is, en we moeten dat opruimen", aldus Brown.

