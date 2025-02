Hoewel Red Bull Racing in 2024 een aantal personeelsleden heeft zien vertrekken, meldt De Telegraaf dat het Oostenrijkse team in alle stilte ook zelf heeft toegeslagen. Zo zijn er zo'n zestig personeelsleden aangesloten bij de brigade uit Milton Keynes, die afkomstig zijn van de concurrentie.

Het 2024-seizoen moest feestelijk worden voor Red Bull Racing, het team vierde immers zijn twintigjarig bestaan. Echter, de RB20 was na de wedstrijd in Miami niet meer de snelste wagen en ook achter de schermen was er veel aan de hand bij Red Bull. Niet alleen de machtsstrijd zorgde voor wrijving, ook de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van de teambaas speelde op de achtergrond. Uiteindelijk heeft het Oostenrijkse team met Max Verstappen nog sportieve revanche kunnen halen door de wereldtitel voor de coureurs te pakken. In het constructeursklassement werd het team als derde afgevlagd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'FIA werkt tóch aan maatregelen voor flexibele voorvleugel'

Red Bull shopt ook bij concurrentie

Diverse sleutelpersonen van het succes van Red Bull Racing hebben in 2024 het team vaarwel gezegd. Adrian Newey begint in maart aan zijn nieuwe uitdaging bij Aston Martin en Jonathan Wheatley zal op 1 april beginnen bij Kick Sauber. Daarnaast zwaait Red Bull-hoofdstrateeg Will Courtenay het team vaarwel, want hij trekt vanaf 2026 de teamkleding van McLaren aan. Michael Manning zal na het seizoen stoppen met zijn werkzaamheden als vaste engineer van Verstappen. Toch is er geen sprake van een leegloop bij Red Bull. Zo meldt de krant dat er in 2024 alleen al zo'n zestig personeelsleden van de concurrentie zijn overgenomen. Het gros daarvan heeft een verleden bij Mercedes en is ondergebracht bij Red Bull Powertrains om daar te werken aan de power unit.

Gerelateerd