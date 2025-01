De flexibele voorvleugel die McLaren in 2024 introduceerde en waar de FIA op dat moment niet zoveel aan deed, krijgt toch mogelijk een einddatum. Het Italiaanse Autoracer meldt dat het autosportorgaan bezig is met een nieuwe technische richtlijn, die binnen drie tot zes maanden moet worden ingevoerd.

De voorvleugel van McLaren baarde veel opzien in 2024. Zo boog het onderdeel flink door en dat was op de onboard-camera goed te zien. De FIA test de onderdelen echter in een statische omgeving, waarbij het doorbuigen niet te zien is. Als antwoord op de klachten van de concurrentie werden er stippen aan de binnenkant van de vleugel geplaatst en met behulp van camera's kon er worden gecontroleerd hoeveel het onderdeel aan het doorbuigen was. Nikolas Tombazis liet vorig jaar weten dat het geen extra maatregelen omtrent de flexibele voorvleugel ging invoeren, maar dat lijkt er nu dus toch te gaan komen. Veel insiders gaan er namelijk van uit dat de winst in prestatie bij Ferrari, Mercedes, maar vooral McLaren te danken is aan de flexibele voorvleugel.

Strengere controles

Hoewel de FIA in eerste instantie aangaf dat het niets ging doen aan het element, lijken er nu tóch maatregelen te komen. Het orgaan heeft al een voorstel gestuurd naar de teams met strengere controles rondom de voorvleugel. De voorvleugel krijgt een grens waartoe het mag doorbuigen. Volgens het medium zou McLaren voorstander zijn van de nieuwe maatregel.

FIA verwacht dat nieuwe maatregel vanaf mei actief wordt

Toch duurt het nog wel eventjes voordat het kan worden ingevoerd. Zo zou het ongeveer drie tot zes maanden kunnen duren, voordat de nieuwe technische richtlijn van de FIA actief wordt. Vooral kleinere teams worden hiermee benadeeld. De verwachting is namelijk dat zij zich al snel zullen richten op de 2026-wagen. Mocht het allemaal volgens het plan van de FIA verlopen, dan gelden de nieuwe regels vanaf mei en er wordt ook onderzocht of er scherpere controles komen rondom de achtervleugels.

