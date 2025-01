Voor Liam Lawson wordt het 2025-seizoen het eerste jaar dat hij volledig zal gaan uitrijden. De Kiwi blikt op het launch-evenement van Ford vooruit op het nieuwe jaar en teambaas Christian Horner stelt dat de 22-jarige coureur niet zomaar iets voor zijn kiezen krijgt, als teamgenoot van Max Verstappen.

Lawson is het antwoord van Red Bull Racing op de kwakkelende Sergio Pérez in 2024. De Mexicaan was sinds 2021 de teamgenoot van Verstappen en hoewel hij het beter deed dan Pierre Gasly en Alexander Albon, bleef 'Checo' in zijn laatste seizoen toch net iets te vaak achter. Uiteindelijk liep Red Bull de constructeurstitel mis en heeft het team de Mexicaan vervangen door Lawson.

Lawson is er klaar voor

Daar waar Lawson in 2023 halsoverkop moest invallen voor Daniel Ricciardo tijdens het raceweekend in Zandvoort, kreeg hij in 2024 iets meer tijd om zich voor te bereiden. Dit jaar heeft hij de winterstop als voorbereiding gehad. "Het is erg spannend, maar ik krijg een grote rol. Ik heb niet veel ervaring in de Formule 1, maar ik ben er al een paar jaar bij betrokken, als reservecoureur op de achtergrond. Dus ik voel me er klaar voor. Het eerste gedeelte van het seizoen komt er snel aan, dus de voorbereidingen zijn ja, flink op dit moment." In de afgelopen maanden is er toch wel veel gebeurd en Lawson erkent dat hij eventjes de tijd moest nemen om de boel op een rijtje te zetten. "Tijdens de winterstop had ik voor het eerst de tijd om na te denken over wat er gaat komen. De andere keren dat ik heb gereden, hoorde ik dat 12 uur van tevoren. Het is fijn om nu eens een goede pauze te hebben en tijd om me voor te bereiden."

'Moeilijkste baan in de F1 om naast Verstappen te zitten'

Teambaas Christian Horner is blij met de aanwinst, maar wijst tegelijkertijd naar de immens grote opgave: "Het is goed om Liam erbij te hebben. Max Verstappen z'n teamgenoot zijn is waarschijnlijk de moeilijkste baan in de Formule 1, maar in Liam hebben we een coureur die ongelooflijk getalenteerd is. Een jonge gast die net zijn weg vindt in de sport. Ik denk dat hij de vaardigheden heeft, de vastberadenheid, de mentaliteit om ermee om te gaan."

Mocht het allemaal niet goed uitpakken, dan ziet Horner ook nog wel een ander carrièrepad voor Lawson. "Hij ziet eruit alsof hij in een boyband zou moeten zitten...", zo knipoogt de teambaas. Lawson, die juist een nieuwe coupe heeft genomen antwoordt: "Ik hoorde eerder al dat ik in de Backstreet Boys zou moeten zitten, maar nu heb ik een nieuwe coupe en hoor ik het nog steeds, ik kan er blijkbaar niet van afkomen."

