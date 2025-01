Volgens sportief directeur van Circuit Zandvoort, Jan Lammers, had de FIA geen andere beslissing kunnen nemen dan afscheid te nemen van Johnny Herbert. De Brit heeft zich in de ogen van Lammers erg controversieel uitgelaten en vindt dat iemand die de rol van steward invult, van onbesproken gedrag moet zijn.

Woensdag werd bekend dat de wegen van de FIA en Herbert na 'onderling overleg' gaan scheiden. De Brit was de afgelopen jaren namelijk ook als steward aanwezig tijdens diverse Grands Prix, maar hield daarnaast ook zijn media-rol actief. Via diverse gokwebsites geeft Herbert namelijk zijn mening over de koningsklasse, wat soms wat scheve verhoudingen veroorzaakte met de coureurs. De schijn van partijdigheid werd gewekt, waarbij er soms ook beschuldigingen werden gedaan richting Max Verstappen.

Herbert is geschikt, media-uitlatingen van hem niet

Lammers legt bij Motorsport.com uit dat het vertrek onafwendbaar was: "Dat [uitspraken Herbert bij gokwebsites red.] is controversieel, daar moeten we gewoon reëel over zijn. Ik denk dat mensen zich daar in het verleden wel over hebben verbaasd. Dat dit nu geresulteerd heeft in het feit dat ze niet samen doorgaan, verrast me dan ook niet." Toch vindt de sportief directeur van Zandvoort Herbert zeer geschikt voor de rol van steward: "Ik heb natuurlijk zelf het nodige met hem geracet, en op zich was hij iemand die, ook met zijn Grand Prix-overwinningen, volledig gekwalificeerd was om dat werk te doen. Al wil dat niet zeggen dat er niet meer mensen zijn die het ook goed zouden kunnen doen. Bovendien kan verandering vaak verfrissend werken."

Lammers heeft zelf geen zin in rol als steward

Toch blijft volgens Lammers als een paal boven water staan dat Herbert zich simpelweg te vaak heeft uitgelaten in de media. "En dat wat Johnny deed, was iets waar mensen wat van kunnen vinden en wat van kunnen zeggen. Dat kan op zich al reden genoeg zijn om niet met elkaar verder te willen gaan. Je hebt het dan over keuzes die Johnny maakt en afwegingen die de FIA maakt. Kennelijk zijn ze er niet met elkaar uitgekomen. Wie ben ik dan om daar verder over te oordelen?", zegt Lammers. Op de vraag of hij zelf ooit een rol als stewards zou ambiëren is hij ook helder: "Als ik moet kiezen tussen een weekend met mijn familie doorbrengen of een weekend met een FIA-shirt aan interessant lopen doen... Nee, ze moeten dit professioneel invullen."

