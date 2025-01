De FIA heeft woensdag bekendgemaakt dat Johnny Herbert vanaf 2025 geen onderdeel meer uitmaakt van de stewards. Het autosportorgaan kon de werkzaamheden van Herbert als steward niet meer verenigen met zijn media-uitlatingen. De Brit heeft zich in 2024 als onafhankelijke partij toch diverse keren redelijk gekleurd uitgelaten, wat vooral bij Jos Verstappen enkele vraagtekens opriep.

De discussie over de positie van Herbert barstte in 2024 los nadat de Brit een aantal controversiële uitspraken had gedaan. Zo kreeg Max Verstappen, nadat hij 'fucked' gebruikte om zijn auto te omschrijven tijdens de persconferentie in Singapore, een taakstraf opgelegd. Toen Charles Leclerc dat een week later deed, kreeg de Monegask een voorwaardelijke boete. Volgens Herbert was dat allemaal verklaarbaar; hij stelde dat Leclerc zich heel snel verontschuldigde voor zijn uitspraak, wat leidde tot strafvermindering. Dat hierdoor de schijn van een dubbele standaard ontstond, daar was Herbert het niet mee eens.

Motief Verstappen in twijfel getrokken door Herbert

Dat Verstappen centraal stond in het vocabulaire van Herbert, werd ook duidelijk na de twee tijdstraffen van tien seconden tijdens de Grand Prix van Mexico. Herbert vond destijds dat Verstappen met zijn 'afschuwelijke mentaliteit' zelf voor die tijdstraffen had gezorgd. De reactie van de viervoudig wereldkampioen bij De Telegraaf was helder: "Het is abnormaal dat hij dit zegt, toch? Er wordt net gedaan alsof ik het allemaal opzettelijk doe. Maar ze kunnen niet in mijn hoofd kijken. Het zijn best wel extreme beschuldigingen." Ook vader Jos was niet te spreken over de uitspraken van Herbert en verklaarde bij Viaplay: "Ik denk dat een steward helemaal niet met de pers moet praten en gewoon constant werk moet afleveren. En dat is nu zeker niet het geval." Daarnaast wees Jos 'The Boss' op een mogelijke vorm van Britse vooringenomenheid bij de stewards.

Herbert: 'Max ging over de limiet, dat vonden Norris en Brown ook'

Herbert gaf zijn reactie daarop overigens niet bij een gerenommeerde Formule 1-outlet; de Brit koos voor diverse gokwebsites en kwam met een opmerkelijke reactie op de kritiek van Verstappen senior. "Is er sprake van vooringenomenheid? Nee, natuurlijk niet. Ik was namelijk niet de enige die dacht dat Max in Mexico over de limiet ging, dat vonden Lando Norris en Zak Brown ook," zo koos hij de kant van McLaren, dat profiteerde van de straf voor de Nederlander.

Ruzie met Russell

En dan was er nog dat controversiële moment tussen George Russell en Verstappen tijdens de kwalificatie in Qatar. Beide coureurs zaten in hun outlap, waarbij Verstappen voor Russell reed. De Mercedes-coureur gaf plotseling gas, waardoor Verstappen niet meer kon uitwijken en van de racelijn moest. Russell gaf achteraf aan dat hij er alles aan had gedaan om een crash te vermijden, terwijl hij degene was die gas gaf. Wel verklaarde hij dat zijn minimumrondetijd in zicht kwam en dat hij dus gas moest geven. In de ogen van Verstappen ‘naaide’ Russell hem daarna een straf aan. De viervoudig wereldkampioen werd beroofd van zijn poleposition en één plek naar achteren gezet, waardoor Russell vanaf P1 mocht starten. Daarnaast kreeg Verstappen een strafpunt op zijn licentie.

'Goed dat iemand tegen Verstappen opstaat'

Verstappen was vooral boos omdat Russell er in zijn ogen alles aan deed om hem een straf aan te naaien. Het duo bekritiseerde elkaar meerdere keren via de media. Ook Herbert had hier een mening over. In plaats van de situatie te sussen als FIA-official, gooide hij juist meer olie op het vuur. "Ik denk dat dat nodig is in de sport. Iemand die ingaat tegen een andere coureur vanwege het commentaar dat hij zou kunnen hebben over wat er op het circuit is gebeurd. Dat is wat ze zouden moeten doen. Ze zouden respect voor elkaar moeten hebben en soms tonen ze dat respect door op te staan en te zeggen: 'Nee, dat is niet goed.' Zoals Russell deed tegen de pers."

'Verstappen gebruikt intimidatie als wapen'

Dat Herbert geen fan is van Verstappen bleek ook na de race in Abu Dhabi. De Nederlander gooide zijn RB20, misschien wel iets te optimistisch, in de eerste bocht naast de MCL38 van Oscar Piastri, waarbij het duo in contact kwam. Verstappen bood na de race zijn verontschuldigingen aan bij de Australiër en stak de hand in eigen boezem voor de botsing. Toch zat er volgens Herbert meer achter de actie van de Nederlander: "Het draait allemaal om intimidatie. Gelukkig hebben we dit seizoen al een verschuiving gezien. George Russell heeft een paar problemen en verbale confrontaties met hem (Verstappen, red.) gehad, maar dat is precies wat Max al jaren zo goed doet: hij gebruikt alle wapens, inclusief intimidatie."

