Hoewel Adrian Newey officieel nog altijd in dienst is van Red Bull Racing, sluit de topontwerper begin maart aan bij Aston Martin. Newey onthult in de podcast van Autocar dat Red Bull alle tools heeft geblokkeerd en wijst naar een achterstand van zo'n twee maanden, zodra hij aan de slag gaat bij het team van Lawrence Stroll.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

