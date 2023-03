Remy Ramjiawan

Maandag 20 maart 2023 08:57

Jos Verstappen kan bij Formule1.nl wel genieten van het extra WK-puntje dat zoon Max in de laatste ronde van de Grand Prix van Saoedi-Arabië wist binnen te hengelen. De Red Bull-coureur kende op zaterdag pech met het materiaal, maar wist op zondag vanaf P15 te maximaliseren en houdt de leiding in het klassement.

Na de race in Djedda is Verstappen nog steeds de kampioenschapsleider, met teamgenoot Sergio Pérez op een puntje daarachter. Fernando Alonso bezet de derde plek in het klassement en pakte net als in Bahrein het laatste podiumplekje. De RB19 lijkt verreweg de snelste auto te zijn en na Bahrein was de verwachting dat het kampioenschap al binnen zou zijn voor Verstappen, maar een interne strijd met Pérez lijkt dit jaar het gevecht om de titel te gaan worden.

'Wist het gewoon'

Verstappen werd tijdens de race gevraagd om zich aan de tijden te houden die engineer Gianpiero Lambiase voorstelde en hoewel de Limburger tijdens de race hier en daar nog wel wat vreemde geluiden uit zijn auto hoorde komen, zette hij tijdens de laatste ronde toch even een paarse tijd op de klok. "Ik wist gewoon dat hij het ging doen", zo onthult Verstappen senior. Hij vervolgt: "Leuk toch? Zo blijft hij in ieder geval leider in het kampioenschap."

Zo vaak krijgt Pérez kans niet

Uiteindelijk is het raceweekend in Djedda het weekend van Pérez geworden. De Mexicaan startte net als vorig jaar vanaf pole position, maar wist ditmaal ook met de zege naar huis te gaan. Hoewel er op internet foto's circuleren van een Jos Verstappen die als een boer met kiespijn lacht naast de euforische Pérez, deelt hij de nodige schouderklopjes uit. "Natuurlijk willen we allemaal winnen. Maar dat zat er vandaag niet in. Daarvoor was de marge te klein. Zo vaak krijgt hij [Pérez red.] de kans niet, denk ik. Dat ziet hij ook en gaat er dan vol voor", aldus Verstappen senior.