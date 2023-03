Brian Van Hinthum

Max Verstappen wist in de laatste ronde tóch nog de snelste raceronde afhandig te maken van teamgenoot Sergio Pérez, nadat beide heren te horen kregen om dezelfde rondetijden te handhaven. De Nederlander gaf echter geen gehoor en dat zorgde voor een bijzonder moment in de cooldown room.

Pérez wist zondag de Grand Prix van Saoedi-Arabië op zijn naam te schrijven en de Mexicaan leek ook lange tijd de snelste raceronde en dus een extra punt mee te nemen uit Djedda met het oog op de strijd in het kampioenschap. Beide Red Bull-coureurs kregen tijdens de slotfase van de race de taak op de rondetijden van rond de 1:33.000 te handhaven. Verstappen gaf echter aan nog voor de snelste raceronde te willen gaan en ging dus in op de taken vanaf de pitmuur.

Spanning om te snijden

Uiteindelijk wist de wereldkampioen in de laatste raceronde in Djedda met een 1:31.906 het extra punt bij teamgenoot Pérez af te snoepen en dat zorgde voor een moment in de cooldown room waar de spanning tussen de Red Bull-heren om te snijden leek. "Pakte jij de snelste raceronde op het einde", vroeg Pérez aan zijn teamgenoot. "Ja, in de laatste ronde", klonk het antwoord. Vervolgens ontstond er een lange stilte. "Werd jou dan niet verteld om dezelfde pace te houden?", vroeg de Mexicaan vervolgens. "Jawel, maar toen ik vroeg wat de snelste ronde was, bleek dat één tiende sneller dan wat wij aan het doen waren", zo zei Verstappen. Hoewel Pérez vervolgens niks meer zei, leek het gezicht van de Mexicaan boekdelen te spreken. Verstappen verlaat Djedda met het extra punt.