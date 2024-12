Het F1-seizoen 2025 gaat het laatste seizoen zijn van het huidige tijdperk. Het is duidelijk dat er een duidelijke top vier is bij de constructeurs, maar kan daar in 2025 een vijfde of wellicht zelfs zesde team bij gaan komen?

Het nieuwe tijdperk in F1 werd lang gedomineerd door Red Bull Racing, dat met Max Verstappen twee keer kampioen werd bij de constructeurs op dominante wijze en in 2024 op iets minder dominante wijze weer kampioen werd bij de coureurs met Verstappen nadat dit in 2022 en 2023 met gemak voor elkaar werd gekregne. McLaren en Ferrari hebben Red Bull echter inmiddels ingehaald, terwijl ook Mercedes stappen wis te zetten richting het einde van het seizoen. Het gat naar de rest van de teams en deze vier teams tijdens races was soms behoorlijk groot. Kan dat komend seizoen wellicht veranderen?

Aston Martin

Voor veel fans zal Aston Martin de grote favoriet zijn om in 2025 een stap richting de vier topteams in F1 te gaan. Fernando Alonso en Lance Stroll zijn volgend jaar wederom de coureurs, maar de grootste aanwinst komt van buitenaf: Adrian Newey. De vraag is echter of Newey al tijdens het seizoen 2025 een auto in elkaar kan zetten die meteen grote stappen kan zetten. We hebben McLaren in zowel 2023 als 2024 tijdens het seizoen grote stappen vooruit zien zetten, net zoals Alpine dat dit jaar heeft gedaan.

Dat het mogelijk is, is dus wel duidelijk. Toch zullen vooral de upgrades daar een stuk beter voor moeten zijn dan in 2023 en 2024 het geval is geweest. De basis waar Aston Martin na de winter mee begon was vaak namelijk vrij goed, maar de upgrades die volgden bleken de auto eerder minder dan beter te maken en vaker problemen te veroorzaken dan ze op te lossen. Dat zal in 2025 anders moeten wil het team de concurrentie aangaan met Red Bull, McLaren, Ferrari en Mercedes en niet wachten tot het seizoen 2026.

Alpine

Alpine begon werkelijk dramatisch aan het seizoen 2024, maar heeft gedurende het seizoen van alle teams de meeste tijd goed weten te maken. Sinds de herstructurering binnen het team, dat al begon in de zomer van 2023, heeft het team op dat gebied stappen gezet. Vervolgens bleek het team ook op de baan flinke stappen te maken en werden er richting het einde van het seizoen zelfs podiumplekken gehaald, met als hoogtepunt P2 en P3 in Brazilië.

In 2025 wil het Franse team, dat vanaf 2026 gebruik gaat maken van de motoren van Mercedes, deze lijn door gaan trekken. Pierre Gasly is de kopman, met rookie Jack Doohan als zijn teamgenoot na het vertrek van Esteban Ocon. Alpine zal in eerste instantie zich door willen ontwikkelen tot het sterkste team in het middenveld, maar eind 2024 was het al steeds vaker tussen de vier topteams te vinden. Daar waar Aston Martin achteruit bleek te gaan, ging Alpine vooruit. De vraag is of deze lijn in 2025 zo doorgetrokken wordt dat het mogelijk is om het vijfde topteam te worden. Met de motoren van Mercedes in 2026 zijn er dan de komende jaren veel dingen mogelijk bij het Franse team.

Een ander team dat, onder leiding van nieuwe teambaas Ayao Komatsu, flinke stappen heeft gezet in 2024 is het Amerikaanse Haas. Het team was consistent rondom de tiende plaats te vinden tijdens raceweekenden en had vooral met Nico Hulkenberg een coureur in huis die elk weekend weer liet zien een goede coureur te zijn. Kevin Magnussen was minder in vorm en uiteindelijk moest Haas in het gevecht om P6 zijn meerderen erkennen in Alpine, maar het was een grote verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren.

In 2025 zal de hoop van Gene Haas zijn dat de volgende stap gezet kan worden. Dit zal ten eerste in de fabriek moeten gebeuren, want Haas is en blijft het kleinste team van de grid. De samenwerking met Toyota zal hierbij moeten helpen. Daarnaast gaat het team met een nieuw rijdersduo werken: Ocon en Oliver Bearman, die inmiddels al wat raceweekenden in F1 achter de rug heeft, moeten het gaan doen in 2025. Qua talent misschien wel het beste duo dat Haas ooit in de auto heeft gehad. De vraag is vooral of Haas ze ook de auto kan geven om in eerste instantie Aston Martin en Alpine uit te dagen en vervolgens wellicht wat meer te kunnen doen.

Visa Cash App RB

Dan naar het zusterteam van Red Bull Racing: Visa Cash App RB. Het team heeft uitgesproken meer op eigen kracht te willen presteren en produceren. In 2024 begon het team prima, maar zakte het richting het einde van het seizoen weg en verloor het de ontwikkelingsstrijd met de rest van het veld. In 2025 moet dit anders, maar het voornaamste doel zal blijven om coureurs van Red Bull te ontwikkelen en een kans te geven bij Visa Cash App RB.

Dat zal in 2025 voorbestemd zijn voor Yuki Tsunoda en Isack Hadjar, iets wat vorige week officieel werd gemaakt. Toch is het lastig om een weg te zien voor het team naar een mogelijke aanval op de top vier in 2025 of daarna, simpelweg omdat de doelstellingen van het team heel anders zijn dan die van de rest van de grid.

Dan naar Williams, dat voorafgaand aan het seizoen werd gezien als een kanshebber om te stijgen richting die top vier. Hier kwam niks van terecht. Sterker nog: het ging alleen maar minder, veel minder. Het team ontsloeg Logan Sargeant tijdens het seizoen en zette Franco Colapinto in de auto. De kosten liepen dankzij enorm veel crashes op gedurende het seizoen en er was zelfs even geen reservechassis aanwezig waardoor het team met een coureur tijdens een race in actie moest komen. De voorlaatste plek bij de constructeurs zegt genoeg: Williams is weer terug bij af na een aardig seizoen 2023.

In 2025 hoop Williams het tij te keren. Dit zal in eerste instantie moeten gebeuren door het rijdersduo. Naast Alexander Albon zal Carlos Sainz het team van een bak aan ervaring gaan voorzien. Het moet er tevens voor zorgen dat Williams minder gaat crashes in 2025 en daardoor het geld uit kan geven aan upgrades in plaats van herstelwerkzaamheden en vervangende onderdelen. Een aanval op de top vier lijkt onrealistisch. Aansluiting vinden bij Aston Martin, Haas en Alpine lijkt een realistischere doelstelling in het tweede jaar onder leiding van teambaas James Vowles.

Kick Sauber

Dan naar Kick Sauber, dat in 2025 eigenlijk elk weekend wel de langzaamste auto op de grid had en uiteindelijk dankzij Zhou Guanyu op de valreep nog wat punten scoorde in 2024. Toch is het redelijk duidelijk dat de focus ligt op 2026 en de samenwerking met Audi die dan zal beginnen. Achter de schermen wordt er al hard gewerkt, terwijl er ook op bestuurlijk niveau al veel organisatorische beslissingen zijn genomen.

Wat dat betreft hoeven we in 2025 niet te verwachten dat we Sauber ineens voorin stabiel om de punten zien strijden. Het duo dat in het nieuwe tijdperk onder Audi ook het rijdersduo gaat vormen, zal in 2025 al een kans krijgen om aan F1 en vooral aan het team te wennen. De ervaren Hulkenberg komt als Duitse coureur het team versterken en Audi tevreden stellen, terwijl Gabriel Bortoleto na zijn kampioenschap in F3 (2023) en F2 (2024) de kans krijgt om zich te laten zien. Geen Valtteri Bottas en Zhou dus meer voor Sauber, dat wat dat betreft al de volgende stap zet richting 2026.

Conclusie

Het is vrij duidelijk dat er van Visa Cash App RB en Kick Sauber voor 2025 niet al te veel verwacht hoeft te worden als het gaat om het uitdagen van de top vier in het laatste jaar van dit tijdperk aan reglementen. Williams zal hele grote stappen moeten zetten, maar heeft daar wel het rijdersduo voor in huis en Haas zal met een nieuw rijdersduo wellicht wat aanpassingstijd nodig gaan hebben. Alpine en Aston Martin lijken de meest realistische gegadigden te zijn om in 2025 richting Red Bull, Ferrari, McLaren en Mercedes te gaan en het gat door ontwikkeling en upgrades te dichten tijdens de winterstop of het seizoen 2025.

