McLaren-CEO heeft onthuld dat het team in 2025 een ''moedig risico'' heeft genomen met het ontwerp, in plaats van het huidige kampioenschap-winnende concept aan te houden. McLaren won dit jaar voor het eerst sinds 1998 het constructeurskampioenschap, en zal nu de pijlen richten op de coureurstitel, die voor het laatst in 2008 werd gewonnen voor het team uit Woking.

