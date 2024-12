De toekomst bij het team van Red Bull Racing lijkt er anders uit te gaan zien dan nu het geval is en dat heeft met name te maken met Sergio Pérez. Helmut Marko bevestigt in Abu Dhabi dat er op maandag topoverleg op het programma staat om de line-up van zowel Red Bull als Racing Bulls te bepalen.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd