Helmut Marko laat optekenen dat Max Verstappen met zijn optreden in de Grand Prix van Brazilië heeft laten zien wie de echte kampioen is, terwijl volgens de Oostenrijker van Lando Norris niet gezegd kan worden dat hij foutloos reed.

Na een in het water gevallen kwalificatie en een gridstraf van vijf plaatsen, begon Max Verstappen als zeventiende aan de Grand Prix van Brazilië. Met titelrivaal Lando Norris op pole position, leek de Red Bull Racing-coureur een deel van zijn voorsprong in te gaan leveren, maar dat liep behoorlijk anders. Verstappen was in regenachtige omstandigheden bij uitstek de snelste coureur op de baan en lag al snel weer op de zesde plaats. Een gelukkig getimede rode vlag bracht hem na P2, waarna hij na de herstart de leiding in de wedstrijd overnam van Esteban Ocon.

Slechte dag voor Lando Norris

Lando Norris wist zijn pole position op zijn beurt opnieuw niet om te zetten in een overwinning. De rode vlag kwam voor de McLaren-coureur juist erg ongelukkig uit, omdat hij net naar binnen was geweest. Na de herstart maakte Norris vervolgens meerdere foutjes, waardoor hij uiteindelijk als zesde over de streep kwam. Verstappen heeft zijn puntentotaal met zijn overwinning én snelste raceronde naar 393 punten gebracht, ten opzichte van de 331 punten van Lando Norris. Dat betekent een voorsprong van 62 punten voor de Limburger.

Marko over "foutloze" Verstappen

Verstappen kreeg de afgelopen weken veel kritiek vanuit de - met name Britse - media, maar volgens Helmut Marko heeft de Limburger op Interlagos het perfecte antwoord gegeven: "Al die onzin die is verspreid en dan dit", klinkt het bij De Telegraaf. "Max was aan het vliegen. Hij was foutloos en dat konden we van Lando Norris niet zeggen. Of dit een gigantische stap richting de titel is? Nee, ik denk dat dit de titel ís. Hier kon je zien wie de echte kampioen is."

