Max Verstappen beleefde afgelopen weekend opnieuw een paar dagen om snel te vergeten met een teleurstellende vijfde plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ondertussen hadden Kelly Piquet en Penelope het een stuk leuker de afgelopen week: zij genoten van al het moois dat Parijs te bieden heeft.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Artikel gaat verder onder video

Kelly in Penelope in Parijs

Zo is het drietal dan ook op social media vaak overal te zien met alle leuke dingen die ze doen wanneer de drievoudig wereldkampioen niet druk bezig is met Formule 1-activiteiten. Toch weten ze zichzelf ook uitstekend te vermaken zonder Verstappen, zoals te zien valt in de laatste post van Piquet. De vriendin van de Nederlander genoot afgelopen week - waarin Verstappen niet het fijnste weekend in Azerbeidzjan had - samen met Penelope van de straten van Parijs. Het was de eerste keer dat de kleine Penelope een bezoekje bracht aan 'de stad van de liefde'.

Gerelateerd