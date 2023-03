Vincent Bruins

Donderdag 9 maart 2023 16:57 - Laatste update: 17:24

Renger van der Zande verwacht dat er verbeteringen aan gaan komen voor McLaren. De Nederlander liet GPFans weten wat hem opviel aan de bolides van de Britse renstal in de Grand Prix van Bahrein afgelopen zondag.

Het team van Lando Norris en Oscar Piastri maakte een rampzalig weekend mee op Bahrain International Circuit. Piastri kwam niet uit het eerste gedeelte van de kwalificatie en ook Norris had eruit gelegen na Q1, als Logan Sargeant maar een duizendste van een seconde sneller was gegaan in zijn Williams. Piastri werd de eerste uitvaller van 2023, toen de elektronica het begaf. Het stuur verwisselen loste het probleem niet op en de auto van de Australiër werd de garage ingeduwd. Norris werd zeventiende op twee ronden achterstand, nadat hij noodgedwongen zes pit stops moest maken.

Pneumatisch druk lek

De auto van Norris bleek al vanaf de eerste ronde een lek in de pneumatische druk te hebben. Elke tien ronden moest de Brit weer een pit stop maken om het probleem op te laten lossen. "We hadden al direct kunnen opgeven, nadat de problemen begonnen. Toen we doorkregen dat we om de tien ronden moesten stoppen, wisten we al snel dat het over zou zijn. We probeerden echter zo lang mogelijk door te gaan," zei hij na afloop van de race. Het was Van der Zande echter opgevallen dat er wel een goede race pace te zien was bij McLaren. Vorig jaar maakte het team ook al een slecht weekend mee in Bahrein, voordat Norris terug wist te komen naar de zevende plaats in het kampioenschap.

Potentie van MCL60

"Het viel mij op dat Norris de kopgroep kon volgen, ook al lag hij ronden achter," vertelde de IMSA-coureur van Cadillac. "Dat was dus wel opvallend, maar soms gebeurt dat. Dan kan je in ene met de groep meerijden. Ik denk dus dat de potentie van de auto niet verkeerd is. Hij reed op sommige momenten gewoon alleen." McLaren ziet de MCL60 als een evolutie van de auto van vorig jaar die gedurende afgelopen seizoen al flink werd doorontwikkeld. De MCL60 heeft smallere sidepods dan de MCL36 en een aangepaste vloer om deze gestroomlijnder te maken. Er staan flinke upgrades op de planning voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.