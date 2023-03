Remy Ramjiawan

McLaren-directeur James Key legt de vinger op de pijnlijke plek bij het team. De renstal heeft in 2023 een stapje terug gedaan qua snelheid en de Brit wijst naar de verplichte verhoging van de vloer, als grootste oorzaak hiervan. Het team had de wijziging doorgevoerd, maar zag dat er een groter verlies aan neerwaartse druk was, dan verwacht.

De renstal uit Woking kan niet gelukkig terugkijken op de openingsrace van het seizoen in Bahrein. Oscar Piastri viel halverwege de race uit met technische problemen en Lando Norris moest meer pitsstops maken dan hem lief was, ook door technische mankementen. Na de eerste ronde van het nieuwe kampioenschap staat het team nog op nul punten en de formatie uit Woking zal aan de bak moeten om de trend om te draaien.

Kleine stap, grote gevolgen

Afgelopen jaar was het porpoising een heet hangijzer binnen de sport. Er zijn diverse maatregelen genomen om het stuiteren tegen te gaan en voor het 2023-seizoen werd besloten om de vloer met 15 millimeter te verhogen. Hierdoor verliezen de teams weliswaar wat downforce, maar het hobbelen zou ook verdwenen moeten zijn. Bij Motorsport.com legt Key uit wat de impact van de wijziging is geweest: "Het gebeurde allemaal toen we de stap namen om de vloer te verhogen met 15 mm. We waren het er allemaal over eens dat het een bescherming tegen stuiteren was, wat heel verstandig was aangezien dat vorig jaar nog een groot probleem was. Maar 15 mm klinkt een als een kleine stap, maar deze vloeren zijn ongelooflijk gevoel. Kijk hoeveel downforce het genereert."

Groter verlies dan verwacht

McLaren had rekening gehouden met een verlies van downforce, maar de daadwerkelijke stap terug was groter dan gedacht. "Dus toen we het op onze auto deden, leverde het eigenlijk een veel groter verlies op dan verwacht. Het lijkt verschillende teams op verschillende manieren te hebben beïnvloed. En tot op zekere hoogte lijkt het samen te hangen met de geometrie van de vloerrand die je op dat moment gebruikt." Technisch directeur Key onthulde, dat voor McLaren de beslissing om de vloer te verhogen, 'vier weken' te laat kwam.