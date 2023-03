Jeen Grievink

Vrijdag 3 maart 2023 14:37 - Laatste update: 14:39

Lando Norris heeft gereageerd op de kritiek die hij heeft gekregen op zijn keuze om zich voor langere tijd aan McLaren te binden. De Britse renstal lijkt ook komend seizoen niet om de podiumplekken te gaan vechten. Norris vuurt nu terug naar de criticasters en neemt Lewis Hamilton als voorbeeld.

Norris tekende begin vorig jaar een contract bij McLaren dat hem tot medio 2025 verbonden houdt aan de renstal uit Woking. Een gedurfde keuze, want McLaren lijkt nog niet op weg te zijn naar de kampioensformatie die het in het verleden was. Onder meer voormalig F1-coureur Jenson Button sprak dan ook zijn verbazing uit over de contractverlenging van Norris. Volgens Button, die zelf in het verleden ook uitkwam voor McLaren, zou Norris in deze fase van zijn carrière in een winnende auto moeten zitten. De 23-jarige coureur countert nu door te stellen dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt en haalt Hamilton naar voren om zijn mening kracht bij te zetten.

Hamilton zou nu niets winnen bij McLaren

In gesprek met persbureau PA laat Norris weten dat je niet altijd alles in eigen hand hebt. "Het ding met de Formule 1 is dat je de beste coureur ter wereld kunt zijn, maar je niet in de beste auto zit, daar kun je niets aan doen", zo zegt hij. "Lewis kwam naar McLaren toen ze races en kampioenschappen wonnen, dan zie je er vanaf het begin goed uit. Als hij nu bij McLaren was geweest, zou hij geen race hebben gewonnen en zou hij niet in de buurt zijn geweest van de coureur die hij nu is en wat hij nu heeft bereikt."

Norris voelt zich op z'n gemak bij McLaren

Volgens Norris is het voor buitenstaanders vaak ook makkelijk praten, omdat zij niet weten wat er zich allemaal in en buiten de paddock afspeelt. "Niet iedereen weet wat er achter de schermen gebeurt en welke kansen er zijn", zo legt de coureur uit Bristol uit. "Het is mijn keuze en ik ben degene die 'ja' of 'nee' zegt. Het kan ook zijn dat ik hier ben omdat ik meer geniet bij McLaren en ik van ze houd, en zo simpel is het ook."