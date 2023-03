Jeen Grievink

Lewis Hamilton is enorm benieuwd hoe de krachtsverhoudingen dit seizoen gaan zijn in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt zelf weer voorin mee te kunnen doen, maar ziet nog een gegadigde in Aston Martin. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll ziet er volgens hem "heel, heel sterk" uit. Of Mercedes er voor zit? Hamilton weet het niet.

Het Formule 1-team van Mercedes kende geen vlekkeloze voorbereiding. Tijdens de wintertest in Bahrein vorige week, staken enkele zorgwekkende problemen de kop op. Zo worstelde Hamilton met de balans en de achterkant van de auto, terwijl teamgenoot George Russell de auto zelfs een keer stil moest zetten met een rode vlag tot gevolg. Mercedes heeft zodoende nog een aantal kinderziekten te verhelpen op weg naar de eerste Grand Prix van het seizoen. Hamilton weet dan ook niet hoe competitief zij gaan zijn dit weekend in Bahrein. De Brit zag een aantal concurrenten sterk voor de dag komen en verwacht vooral veel van Aston Martin.

Aston Martin "volledig in de strijd" denkt Hamilton

Aston Martin maakte behoorlijk wat indruk tijdens de testweek. De bolide oogde betrouwbaar, stabiel - en bovenal snel. Volgens Alonso voerde zijn team een soortgelijke racesimulatie uit als Ferrari en bleken ze sneller dan de Italiaanse formatie. Ook Hamilton is erg onder de indruk van hetgeen hij van Aston Martin heeft gezien. "Ten eerste ben ik erg blij om te zien dat Aston zo'n stap voorwaarts heeft gemaakt en dat ze, voor zover wij weten, volledig in de strijd zitten", zo wordt Hamilton geciteerd door Motorsportweek.

Hij vervolgt: "Uit alle gegevens die we hebben, weet je niet met welke brandstoflading mensen reden en dit soort dingen maken het wat ingewikkeld, maar het lijkt erop dat ze heel, heel sterk zijn en het zou goed kunnen dat ze vooraan vechten." Hamilton durft zelfs niet te zeggen dat Mercedes voor Aston Martin zit. "Over een dag ofzo zullen we daar achter komen. Ik kan niet zeggen of zij voor ons liggen of andersom, maar ik hoop altijd dat er meer dan twee of drie teams meevechten", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

