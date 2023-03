Jeen Grievink

Max Verstappen en Sergio Pérez lijken de beste auto te hebben bij de start van het nieuwe Formule 1-seizoen, zo denkt voormalig coureur Gerhard Berger. Voor spanningen tussen de twee teamgenoten, is hij niet zo bang. Volgens hem is het een duidelijk verhaal bij Red Bull en "dat weet Pérez ook".

Iedereen kan het zich nog wel voor de geest halen: de Grand Prix van Brazilië 2022. Pérez was nog in gevecht om de tweede plaats bij het kampioenschap van de coureurs, terwijl Verstappen al lang en breed kampioen was. Toch weigerde de Nederlander voorrang te verlenen aan zijn teamgenoot. Het bleek allemaal te maken te hebben met oud zeer. De spanningen liepen even hoog op, maar een goed gesprek na afloop zorgde dat de lucht weer was geklaard. Maar hoe gaat dit komend seizoen uitpakken? Gaan er nieuwe spanningen ontstaan tussen Verstappen en Pérez? Berger denkt van niet. Volgens hem is het zo klaar als een klontje.

Berger verwacht geen spanningen tussen Verstappen en Pérez

Volgens de voormalig Formule 1-coureur, die zelf tussen 1984 en 1997 actief was, zijn er geen spanningen binnen Red Bull en is de rolverdeling wel duidelijk. "Er zijn geen spanningen, dat is een duidelijk verhaal voor Verstappen - en dat weet Pérez ook", zo stelt Berger in gesprek met het Oostenrijkse Kronen Zeitung. De 63-jarige lijkt hiermee te doelen op een duidelijke nummer één-rol voor Verstappen, waar Pérez zich in zal moeten schikken. Naarmate het seizoen vordert zal echter duidelijk worden of de Mexicaan in het spoor van de regerend wereldkampioen weet te blijven en of er van een echte strijd sprake gaat zijn.

Red Bull lijkt de favoriet

Berger denkt wel dat Red Bull de zaakjes momenteel het best voor elkaar heeft. "Je moet er voorzichtig naar kijken, maar ze lopen een stap voor en ze hebben goed werk geleverd, de auto is ook stabiel", zo zegt hij. "Daarom is Red Bull mijn favoriet. Maar het is ook gevaarlijk, want als alles zo duidelijk lijkt, komt er meestal wel ergens concurrentie om de hoek kijken", aldus de Oostenrijker.

