Jeen Grievink

Vrijdag 3 maart 2023 08:29 - Laatste update: 08:32

Max Verstappen begint vandaag vol vertrouwen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De regerend wereldkampioen kende een solide testweek in Bahrein en stelt voorafgaand aan het eerste raceweekend dat de RB19 in alle opzichten een verbetering is in vergelijking met de auto van vorig jaar. Hiermee deelt hij alvast een waarschuwingsschot uit richting de concurrentie.

Het zag er allemaal goed uit bij Red Bull Racing tijdens de testdagen in Bahrein vorige week. Zowel Verstappen als teamgenoot Sergio Pérez kenden nauwelijks tot geen problemen - en daarnaast oogde de auto snel, betrouwbaar en goed in balans. Meer dan eens was Verstappen dan ook terug te vinden aan de bovenkant van de tijdenlijst. Hoewel de rondetijden er in die fase nog niet toe deden, geeft het wel een signaal af richting de concurrentie. In aanloop naar de Grand Prix van Bahrein benadrukt Verstappen ook nog maar eens dat de RB19 in alle opzichten een verbetering is van de auto van vorig jaar.

Artikel gaat verder onder video

RB19 volgens Verstappen "overal" verbeterd

Red Bull-topmannen Christian Horner en Dr. Helmut Marko stelden recentelijk al dat de RB19 voornamelijk een evolutie was van de RB18 en ook Verstappen deelt deze mening. Volgens hem is er aan alle facetten van de auto gefinetuned en lijken alle wijzigingen tot dusver goed uit te pakken. Als hij van F1-interviewer Tom Clarkson de vraag krijgt op welke gebieden de RB19 is verbeterd ten opzichte van vorig seizoen, antwoordt Verstappen: "Overal. Dat is ook het doel, ik bedoel, je probeert dingen te verbeteren." Volgens de Nederlander voelt de auto goed aan en is de testweek in Bahrein uiterst goed verlopen.

OOK INTERESSANT: Chandhok: 'De Vries eerder kanshebber op stoeltje naast Verstappen dan Ricciardo'

Auto voelt goed en is goed in balans

"Hij (de RB19, red.) voelt prettig en goed gebalanceerd", zo vervolgt Verstappen zijn verhaal. "Natuurlijk heeft ieder team iets aan performance verloren met de vloer, maar dit probeer je altijd op een bepaalde manier weer terug te winnen. Je moet een nieuwe balans daar in vinden met de auto, maar dat voelt goed." Hiermee deelt Verstappen alvast een waarschuwingsschot uit richting de concurrentie. Waar er bij Ferrari, Mercedes en - misschien ook - Aston Martin nog wat twijfels zijn over waar ze staan, lijkt niemand meer te twijfelen aan de kansen van Red Bull.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.