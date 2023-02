Jeen Grievink

Dinsdag 28 februari 2023 12:11 - Laatste update: 12:30

Nyck de Vries heeft een goede kans om op termijn de overstap te maken naar Red Bull Racing, naast Max Verstappen. Dit zegt Sky Sports-analist Karun Chandhok. Hij denkt dat De Vries bij een goed debuutseizoen boven Daniel Ricciardo komt in de pikorde voor het zeer gewilde stoeltje.

Sergio Pérez is ook dit seizoen de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maar over de toekomst van zijn stoeltje wordt al druk gespeculeerd. Ricciardo zou - na zijn aanstelling als test- en reservecoureur - één van de kanshebbers zijn om de Mexicaan af te lossen als dit nodig is. Echter, de Australiër presteert al enige tijd niet meer op niveau en begint daarnaast ietwat op leeftijd te raken. Chandhok denkt dan ook dat Red Bull eerder zal kijken naar De Vries, mits hij een goed debuutseizoen draait bij zusterteam AlphaTauri. Volgens de Indiër is men binnen Red Bull erg positief over de coureur uit Sneek.

Red Bull Racing "heeft hoge pet op" van Nyck de Vries

Chandhok laat in The F1 Show van Sky Sports weten dat hij Ricciardo niet als een serieuze optie ziet voor het stoeltje naast Verstappen in de nabije toekomst. "Ik denk niet dat Daniël een factor is", zo zegt hij. "Als Nyck een goed seizoen heeft is hij de man die eerder in aanmerking komt voor promotie dan een Ricciardo. Wat je uit het Red Bull-kamp hoort, is dat ze echt een hoge pet op hebben van Nyck, zeker na wat ze tijdens de test van hem gezien hebben." Hoewel Pérez nu nog in het stoeltje naast Verstappen zit, denkt Chandhok dat hij onvoldoende een bedreiging kan vormen voor zijn teamgenoot.

Pérez kan het Verstappen "twee of drie weekenden" lastig maken

"De realiteit is dat er twee of drie weekenden per jaar zijn waar Checo echt een bedreiging is voor Max. Als hij slim is - en dat is Checo, dan zal hij zijn rol in het team spelen en zorgen dat hij een nieuw contract krijgt", zo gaat Chandhok verder. "Hij kan beter tweede rijder zijn bij Red Bull dan elders op de grid staan."