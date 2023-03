Remy Ramjiawan

De start van het vijfde seizoen van Lando Norris in de Formule 1, verliep niet helemaal zoals hij had gewild. De 23-jarige Engelsman ging tijdens de Grand Prix van Bahrein gebukt onder technische problemen en kwam uiteindelijk als zeventiende over de finish. Hoewel Norris nog genoeg perspectief voor verbetering ziet, geeft hij bij Motorsport.com toe dat hij de MCL60 al vroegtijdig wilde parkeren.

Het team van McLaren heeft nog flink wat werk te verzetten, wil het weer terugkeren aan de bovenkant van het middenveld. Oscar Piastri werd noodgedwongen de eerste uitvaller van de Grand Prix van Bahrein. Teambaas Andrea Stella gaf aan dat er elektrische problemen waren die niet direct konden worden opgelost. Het vervangen van het stuurtje van de Australiër had ook niet het gewenste effect en dus moest de Formule 2-kampioen van 2021 noodgedwongen de race vanuit de pitbox verder kijken.

Problemen oplossen

Hoewel Norris zich een betere start had gewenst, laat hij het koppie niet hangen. "Er is geen reden om somber te zijn. Het belangrijkste is dat we punten hadden kunnen scoren met een auto die niet competitief is, dat was ons doel. Het team weet dat het goed komt zodra de problemen zijn opgelost", zo heeft hij nog altijd vertrouwen in een goede afloop.

Andrea Stella

Kritische noot

Toen ook de technische problemen bij de MCL60 van Norris opdoken, wilde de Brit de auto langs de kant zetten. "We hadden al direct kunnen opgeven nadat de problemen begonnen. Toen we doorkregen dat we om de tien ronden moesten stoppen, wisten we al snel dat het over zou zijn. We probeerden echter zo lang mogelijk door te gaan", aldus Norris die hoopt dat het tij zal keren in Djedda.