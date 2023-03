Vincent Bruins

McLaren maakte een rampzalig weekend mee tijdens de Grand Prix van Bahrein. Problemen met de betrouwbaarheid van de MCL60 plaagden niet alleen debutant Oscar Piastri, die de eerste uitvaller van het nieuwe Formule 1-seizoen werd, maar ook Lando Norris.

Piastri kwam na dertien ronden de pitstraat in na een aantal posities goed te hebben gemaakt door op de zachte band wat langer buiten te blijven. De auto van de Australiër had echter elektronische problemen. Het stuur verwisselen loste dit niet op en de 21-jarige moest de rest van de race vanuit de garage toekijken. Norris moest elke tien ronden binnenkomen, vanwege een pneumatisch lek. Hij werd als zeventiende geklasseerd in Bahrein.

Niet in korte tijd op te lossen

"De elektronische schade zat verder de stuurkolom in," legde teambaas Andrea Stella uit over de uitvalbeurt van Piastri. "Het stuur zelf was dus niet het probleem. Het was waarschijnlijk een probleem met de kabelboom. We zijn het aan het onderzoeken. Het is niet iets wat in korte tijd op te lossen is." De Italiaan vertelde vervolgens over de problemen bij Norris: "Er was een pneumatisch lek in de auto van Lando. We ontdekten dit lek relatief snel in de race. Toen wisten we dat het mogelijk was om nog maar tien à elf ronden te rijden, voordat we moesten bijvullen. We besloten om in de race te blijven en om te proberen in de slotfase binnen één ronde van de leider te blijven. Als er dan een Safety Car is, dan liggen er nog kansen."

Problemen vanaf bocht 1

"Ik had een goede start, ik kwam goed weg," zei Norris over zijn race. "Ik had een paar posities goedgemaakt. Meteen daarna hadden we eigenlijk al problemen vanaf bocht 1. Een pneumatisch probleem en verschillende andere problemen, waardoor we een steeds grotere achterstand opliepen. We moesten elke tien ronden de pitstraat inkomen en dan is het al gedaan." De Brit zou uiteindelijk maar liefst zes stops maken en op twee ronden van winnaar Max Verstappen over de finish komen.

