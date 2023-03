Brian Van Hinthum

Donderdag 2 maart 2023 07:59

Lando Norris gaat het komende seizoen alweer zijn vijfde seizoen in bij het team van McLaren en het lijkt erop dat er niet bepaald een stijgende lijn te bespeuren is bij het Britse team. Karun Chandhok denkt dan ook dat Norris inmiddels bij het team van Mercedes als ideale vervanger voor Lewis Hamilton gezien wordt.

Norris wordt met zijn talent gezien als één van de coureurs op de grid die ooit wereldkampioen kan worden, maar de harde waarheid is dat hij nog altijd op zijn eerste overwinning in de koningsklasse wacht. Aan de andere kant ziet hij hoe generatiegenoten als George Russell en Charles Leclerc wél succes weten te boeken bij hun team, waar Max Verstappen zelfs al een tweevoudig wereldkampioen is. Het voedt natuurlijk automatisch de geruchten over een mogelijk vertrek in de toekomst naar een 'groter' team.

Artikel gaat verder onder video

Ideale vervanger Hamilton

Aan de andere kant weet men bij Mercedes ook dat Hamilton met zijn leeftijd niet voor eeuwig kan doorgaan. Chandhok denkt tijdens de Sky Sports-podcast hardop na over de toekomst van zowel Hamilton als Norris en bespeurt daarin een connectie: "McLaren was destijds de beste optie voor hem buiten de top drie. Maar laten we zeggen dat Lewis halverwege het jaar denkt: 'Weet je wat, dit gaat nergens heen. Dit is niet genoeg voor mij om het kampioenschap te winnen.' In dat geval is Lando de nummer één keuze."

Geld moet rollen

De oud-coureur vervolgt: "Ik kan me heel goed voorstellen dat hij dan de nummer één keuze is voor Lewis en Mercedes." Ondanks die logische keuze voor Mercedes, ziet Chandhok toch een potentieel probleem. Norris staat namelijk nog altijd tot en met 2025 onder contract bij het team uit Woking. "Het zal Toto en Mercedes een hoop geld kosten om hem uit zijn McLaren-contract te kunnen halen. Als hij na dit seizoen vrij om te gaan was, was het een gratis deal. Nu is het een stuk lastiger", besluit hij.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.