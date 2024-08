Martin Brundle zet vraagtekens bij het afhandelen van het gedoe bij McLaren tijdens de Grand Prix van Hongarije. Volgens de analist leek het er duidelijk op dat Norris nog behoorlijk in zijn maag zat met de zege die hij van het team in Boedapest moest afstaan aan Oscar Piastri.

De Grand Prix van Hongarije twee weken geleden was een prooi voor het team van McLaren, maar de schoonheidsprijs verdiende het team niet. Oscar Piastri lag in leidende positie, maar opmerkelijk genoeg werd eerst Norris naar binnen gehaald voor de laatste pitstop, waardoor de Brit een undercut kon uitvoeren en hij aan de leiding terug het circuit op kwam. Dit natuurlijk tot frustraties van Piastri. Uiteindelijk probeerde het team rondenlang om Norris ervan te overtuigen dat hij zijn teammaat voor moest laten gaan. Iets dat hij uiteindelijk met drie ronden te gaan met frisse tegenzin deed.

Artikel gaat verder onder video

Reactie Norris

Na afloop liet Norris zich van zijn meest sportieve kant zien, al kon je je wel afvragen in hoeverre hij met de nodige frustraties achterbleef na de race in Boedapest, zeker met het oog op de mogelijke kampioenschapsstrijd met Max Verstappen. "Een geweldige dag voor ons als team. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik ben zo blij. Het is een lange weg geweest, maar vandaag hebben we dit bereikt. We stonden heel ver voor op de rest, dus we hebben het ook nog in stijl gedaan", zo liet hij in Hongarije weten. Ingaan op de teamorders, deed hij verder niet.

Brundle zet vraagtekens

In België was het echter wel duidelijk dat Norris niet helemaal lekker in zijn vel zat. Het team beschikte - zo leek het - opnieuw over de snelste auto. Mede door een mindere start zat er echter geen podium in het vat voor Norris. Het viel ook bij Brundle op, zo schrijft hij in zijn Sky Sports-column: "Lando Norris zag er een beetje ontevreden uit het hele weekend, ondanks dat hij het wel solide deed. Ik vraag me af of de gebeurtenissen in Boedepest van de week ervoor nog steeds bij hem in het hoofd speelden", zo suggereert Brundle dat het toch niet helemaal lekker zou zitten wat er op de Hungaroring gebeurde. Men heeft nu tijd om even een paar weken af te koelen in de zomerstop.

