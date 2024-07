RACE PACE #AustrianGP (Up to L64)



VER 0.05s/lap quicker than NOR, but lost more time in the pits



Team pace (s/lap, faster driver on 2 stops)

🥇RBR

🥈McL +0.05

🥉Merc +0.30

4️⃣Ferrari +0.35

5️⃣Haas +0.97 (‼)

6️⃣RacingBulls +1.09

7️⃣Alpine +1.10

8️⃣Williams +1.27

9️⃣Aston +1.28 (‼)… pic.twitter.com/1VZ4N1Rxxv