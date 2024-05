GPFans op bezoek in Imola en Monaco: twee weken achter het Formule 1-circus aan

De afgelopen twee weken was GPFans - zoals je wellicht al voorbij hebt zien komen op onze website, ons YouTube-kanaal of op Instagram - aanwezig in Imola én Monte Carlo om verslag uit te brengen van de races in beide steden. Tijd voor een uitgebreid (sfeer)verslag van de twee races die bijna als tegenpolen door het leven kunnen.

Net als in 2023, gingen collega Jan Bolscher en ik weer met zijn twee op pad om de eerste Europese races van het seizoen bij het wonen met een heuse double-header. Vorig jaar begonnen we onze tocht met de Grand Prix van Monaco, hier gingen we dit jaar opnieuw heen, maar dit keer wel als deel twee van onze trip. Allereerst stond de Grand Prix van Emilia-Romagna nog op de rol, de race die vorig jaar zo pijnlijk in het water viel door de nare overstromingen in het gebied rondom Imola. Op woensdag 15 mei vertrokken Jan en ik richting Eindhoven Airport om het vliegtuig naar Bergamo te pakken, waarna het nog een aardige tocht van bijna drie uur was om bij ons verblijf in Bologna te arriveren.

Artikel gaat verder onder video

Maranello

Eenmaal daar aangekomen was het tijd om boodschappen te doen, te settelen en ons voor te bereiden op de donderdag. Collega Jan zou de media centre in duiken om quotes te halen bij de coureurs op de welbekende mediadag, terwijl ik van de gelegenheid gebruikmaakte om een reisje naar Maranello af te leggen. De illustere thuisbasis van het team van Ferrari lag op ongeveer een uurtje rijden van het circuit in Imola en het zou dan ook zonde zijn om geen bezoekje te brengen aan de geboortestad van het legendarische team. In Maranello aangekomen kon ik na lang zoeken eindelijk de auto parkeren en liep ik door het Ferrari-dorpje om de sfeer te proeven. Uiteindelijk besloten we om een bezoekje te brengen aan het museum, waar de meest succesvolle wagens, belangrijkste trofeeën en mooiste bolides allemaal voor je uitgestald staan. Voor 27 euro is het voor elke auto- en raceliefhebber absoluut de moeite waard.

De iconische prijzenkast van Ferrari in het museum

Vanaf de vrijdag tot en met de zondag ging Jan de paddock in om coureurs te interviewen, terwijl ik buiten het circuit aan het werk ging om in gesprek te gaan met fans van over de hele wereld over hun passie voor de sport en - vanzelfsprekend - met name Ferrari. Het is prachtig om te zien hoe het steigerende paard leeft onder de Italianen, die massaal de weg naar het circuit vonden gedurende het weekend. Overal waar je komt zie je Italiaanse vlaggen en Ferrari-logo's. Wanneer je met ze in gesprek gaat over het merk en Formule 1-team, zie je een fonkeling in de ogen verschijnen en begint het heilige vuur te branden.

Liefde voor Ferrari en stakende Italianen

Vrijwel elke Italiaanse fan wordt opgegroeid met het team van Ferrari en zo maken ze het dan ook kenbaar wanneer je ze ernaar vraagt: het is niet zomaar een Formule 1-team, maar een levensstijl. Gedurende het weekend spraken we vanzelfsprekend ook met andere fans van over de wereld, waarbij we af en toe ook een verdwaalde Nederlander tegen het lijf liepen. Zij zagen op zondag hoe Max Verstappen na een aanval van Lando Norris ternauwernood de Grand Prix van Emilia-Romagna wisten te vinden, dit tot teleurstelling van de Italiaanse fans. Verstappen bleek niet overal even populair en een aantal fans grapten zelfs voorafgaand dat ze het Red Bull-tenue zouden verbranden bij een Verstappen-zege. Hopelijk heeft dat nog een warm vuurtje in de avond opgeleverd. Na de race was het tijd om richting de AirBNB terug te keren, maar zoals alle voorgaande dagen was het in Italië qua verkeer belabberd geregeld. Over ons stukje van veertig minuten, deden we bijna drie uur om weg te komen.

De volgende dag was het tijd om richting onze volgende bestemming te vertrekken: Nice. Aan de Côte d'Azur lag ons verblijf voor de komende week, al moesten we dat eerst nog wel per trein zien te bereiken. Uitgerekend die week was het Italiaanse personeel aan het staken in het treinverkeer en dat leverde dus nog wel de nodige stress en wat gedoe op. Middels een aantal omwegen en een vrij lange dag, bereikten we uiteindelijk onze nieuwe verblijfplek. Na een goede nachtrust hadden we op dinsdag gelegenheid om even bij te komen op het strand vlakbij ons verblijft, waarna we op woensdag alvast de perspas in Monaco op gingen halen

Piepklein prachtig Monaco

Nadat we de perspas voor collega Jan hadden opgehaald in een chique hotel, was er de tijd om de stad een beetje te verkennen. Op de woensdag is er nog tijd en ruimte om vrij rond het circuit te bewegen, dus deden we dat maar. Zo liepen we even langs het casino en namen we wat foto's. Vervolgens keerden we huiswaarts om ons voor te bereiden op het tweede weekend. Na een welverdiend nachtje rust was het op donderdag tijd om het piepkleine landje te verkennen. Voor Jan was het tijd voor mediaday op donderdag, terwijl ik op verkenning ging in Monte Carlo. Met zijn oppervlakte van 2,03 km² is het na Vaticaanstad het kleinste land ter wereld en dus moest de weg vinden geen probleem zijn. Ter vergelijking: Central Park in New York City kent een oppervlakte van 2,59 vierkante kilometer.

Al snel heb je door dat werkelijk het hele land - hoe bizar dat ook klinkt - ingesteld is op de Formule 1. Het verkeer en de infrastructuur verlopen het hele weekend verrassend gestroomlijnd voor zo'n kleine plek en dus is het vervoer van en naar het circuit geen bottleneck, zoals we tijdens ons eerste bezoek in 2023 eigenlijk wél verwacht hadden. Het was dit jaar echter weer tot in de puntjes geregeld, iets dat in schraal contrast staat met de bizarre files in Imola. De auto was geparkeerd in de speciale mediaparking, waar overigens ook de paddock voor de Formule 2 bijvoorbeeld te vinden was. Vanaf dat moment is het rondlopen in Monaco bijna surrealistisch te noemen. De hele stad lijkt dat weekend Formule 1 te ademen en alle horeca en ondernemers zijn volop ingesteld op het circus van de koningsklasse. Op donderdag is het vanzelfsprekend nog wat rustig wat betreft aanwezige fans. Jammer was dat het in de middag met buiken uit de Monegaskische hemel was en de dag een beetje in het water liep.

Bleekemolen-boot

Eén dag later zijn de fans inmiddels een stuk meer rondom het circuit te zien, al merk je ook bij het lopen door de stad dat het volk dat de race in Monaco bezoekt, net wat anders is dan de supporters bij andere races. Waar je normaal gesproken over hordes echte liefhebbers kunt beschikken, lijkt het in Monaco toch vooral - niet geheel verrassend - een kwestie te zijn van zien en gezien worden. Echt heel veel enthousiaste fans met vlaggen en de gekste merchandise zie je veel minder lopen dan bij een 'normale' Grand Prix, zoals het weekend ervoor in Imola. Zien en gezien worden, lijkt een beetje het motto. In de middag waren we, net zoals vorig jaar, van harte welkom bij Michael Bleekemolen op zijn jacht aan het circuit om te spreken over zijn geliefde Monaco, zijn verwachtingen over het weekend en de vraag of de koningsklasse wel moet blijven racen in de miljoenenstad. Het volledige resultaat kun je hieronder bekijken.

Inmiddels brak de zaterdag alweer aan in Monaco: kwalificatiedag. Het is in Monaco eigenlijk gewoon dé belangrijkste dag van het weekend en dus was de spanning rondom het circuit groot. We spraken rondom de sessies met verschillende fans en deden ons traditionele horecaonderzoek op en rondom het circuit. Op de zondag interviewden we opnieuw fans over Monaco en waren we wederom welkom bij Bleekemolen op de boot om de race vanaf dichtbij bij te wonen op zijn jacht. Geen verkeerde plek, natuurlijk. Helaas werd het wel een teleurstellende race, wat de vraag weer doet oproepen of het met de Formule 1-auto's anno 2024 nog wel rendabel is om te rijden in de straten van Monte Carlo. Na het vrij snel uitrijden van Monaco richting ons verblijf in Nice, zat de tweeweekse trip er al weer op en konden collega Bolscher en ik op maandag weer huiswaarts keren na een mooie ervaring waarin we veel content met onze kijkers en lezers hebben mogen delen.

Gerelateerd