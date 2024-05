Helmut Marko, de ervaren adviseur van Red Bull Racing, heeft zelf ervaring met de situatie waarin Alpine na de F1 Grand Prix van Monaco nu in zit. Volgens de Oostenrijker moest het team iets soortgelijks weten te managen tussen Daniel Ricciardo en Max Verstappen.

Esteban Ocon reed afgelopen weekend in Monaco tijdens de openingsronde in op Pierre Gasly, nadat hij een poging had gewaagd om voor de tunnel zijn teamgenoot in te halen. Het gevolg was contact en het einde van de race voor Ocon, waarna hij ook nog een gridstraf kreeg voor de volgende race in Canada. In zijn column voor Speedweek gaat Marko in op de situatie bij Alpine, een situatie die hij namens Red Bull Racing maar al te goed herkent. "Er was een controversiële crash tussen Alpine-teamgenoten Pierre Gasly en Esteban Ocon. Dit hebben we ook twee keer meegemaakt bij Red Bull. In 2018 reden Daniel Ricciardo en Max Verstappen elkaar in de weg in Bakoe, en we hadden het ook een keertje in Turkije in 2010, met Mark Webber en Sebastian Vettel."

Coureurs naar hoofdkantoor geroepen door Red Bull

Marko zegt dat de coureurs, dus ook Verstappen en Ricciardo, toen in allebei de gevallen naar het hoofdkantoor werden geroepen. "In beide gevallen moesten de beide coureurs zich op het hoofdkantoor komen melden en hebben we de situatie uitgebreid met hen besproken, duidelijk gemaakt dat botsingen met teamgenoten simpelweg onacceptabel zijn. Ricciardo vertrok destijds aan het einde van het jaar, en met Webber kwamen dit soort incidenten niet meer voor. Ze accepteerden dat dit niet kon gebeuren."

Alpine kan geen bewijs tegen Ocon leveren volgens Marko

Volgens de geruchten zou Alpine overwegen om Ocon te schorsen, maar volgens Marko kan dit helemaal niet. Daar moet het team namelijk bewijs voor hebben, en volgens de Oostenrijker is het onmogelijk om dit bewijs te verzamelen. "Het is moeilijk om maatregelen door te voeren in zo'n geval, omdat je moet kunnen bewijzen dat er sprake van opzet was, en dat kan niet. De coureur zal altijd zeggen dat hij de situatie verkeerd inschatte, en dat betekent dat je niet meer over opzet kan spreken. Het probleem bij Alpine is dat dit niet de eerste keer was, en dat maakt het alleen maar lastiger."

