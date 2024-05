Alpine-teamgenoten Pierre Gasly en Esteban Ocon raakten elkaar tijdens de allereerste ronde van de F1 Grand Prix van Monaco. Het gevolg zou een schorsing kunnen zijn voor de laatstgenoemde.

De start van de race op het stratencircuit in Monte Carlo verliep chaotisch. Carlos Sainz reed zijn band stuk op de vloer van Oscar Piastri en schoot rechtdoor bij het casino. Achterin het veld kwamen Kevin Magnussen en Sergio Pérez met een forse impact in de vangrail terecht bij Beau Rivage. Nico Hülkenberg kon de crash niet ontwijken en werd ook uitgeschakeld. Halverwege de openingsronde dook Ocon aan de binnenkant van Gasly bij Portier, de rechterbocht voor de tunnel. Bij de exit vloog Ocon over het rechtervoorwiel van zijn teamgenoot en reed zijn ophanging kapot toen de Alpine terug op het asfalt klapte.

Gasly teleurgesteld en Famin woest

Gasly kon doorrijden en zou uiteindelijk als tiende finishen voor zijn eerste punt van het seizoen. De wedstrijdleiding vond dat Ocon verantwoordelijk was voor het incident en deelde een gridstraf van vijf plaatsen uit voor de Grand Prix van Canada. Daarnaast kreeg de coureur uit Normandië ook nog twee strafpunten op zijn superlicentie. "Ik ben teleurgesteld met Esteban en voor het team, want dit had niet moeten gebeuren," vertelde Gasly tegenover Sky Sports F1. "Dit soort gedrag kunnen we ons niet veroorloven. We hadden duidelijke instructies voor de race en die zijn niet gerespecteerd, en je moet nooit zoveel risico nemen om beide auto's met je teamgenoot uit te schakelen." Teambaas Bruno Famin was woest en had zijn mening over Ocon klaarliggen bij Canal+: "Estebans aanval was volledig over de schreef. Het is precies wat we niet wilden zien en er zullen consequenties komen."

Rewind to the first lap before the red flag ⏪



The Alpine drivers make contact and Ocon takes flight at Portier! Both drivers have made it back to the pit lane #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/uDApxbVRnu — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Vervanger voor Ocon

Sky Sports News meldt dat Alpine serieus overweegt Ocon te schorsen voor de Grand Prix van Canada die over twee weken wordt verreden. Net na het incident werd Famin gespot in een gesprek met Jack Doohan. De jonge Australiër werd in 2021 tweede in de FIA Formule 3 en vorig jaar derde in de FIA Formule 2. Sinds dit jaar is hij volledig gefocust op zijn rol als reserve- en simulatiecoureur van het Franse team. Naast Doohan kan ook Mick Schumacher overwogen worden als vervanger als Ocon geschorst wordt. De Duitser komt sinds dit seizoen uit in het FIA World Endurance Championship in Alpine en staat op het lijstje van Famin voor een mogelijk zitje in 2025.

