Alpine overweegt Esteban Ocon voor een race te schorsen na een crash in de F1 Grand Prix van Monaco. Hij raakte ploegmaat Pierre Gasly en teambaas Bruno Famin heeft met consequenties gedreigd. Het is echter niet de eerste keer dat Ocon het aan de stok heeft met een teamgenoot.

Bij de start in Monte Carlo vonden er meerdere incidenten plaats. Zo reed Carlos Sainz zijn linkervoorband lek op de vloer van Oscar Piastri en ging het achterin het veld goed fout met Sergio Pérez en Kevin Magnussen. De twee raakten elkaar de heuvel op richting het casino bij Beau Rivage met een forse impact in de vangrail tot gevolg. Nico Hülkenberg kon er niet omheen en crashte ook. Halverwege de openingsronde dook Ocon aan de binnenkant van Gasly bij Portier, de rechterbocht voor de tunnel, en gaf hem geen ruimte bij de exit. Ocon vloog de lucht in en zijn ophanging brak af toen hij terug op het asfalt klapte, en dus kon hij niet meedoen toen de race in Monaco hervat werd. Gasly kon wel door en scoorde zijn eerste punt van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alonso legt uit waarom hij tijdens GP Monaco niet wist op welke positie hij reed

Crashes met teamgenoten

Ocon staat er ondertussen om bekend dat hij wel vaker contact maakt met een teamgenoot. In 2017 kwam hij uit voor Force India en tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan maakte hij een toenmalig teamgenoot Sergio Pérez allebei kans op het podium. De Fransman duwde Pérez echter de muur in bij een herstart halverwege de race. Pérez viel uit en Ocon werd op grote achterstand zesde. Ocon wilde een paar maanden later in België driedik door Eau Rouge gaan en zette zijn auto naast die van Nico Hülkenberg en Pérez die al zij-aan-zij gingen. Ze raakten elkaar weer en Pérez besloot te remmen om zijn teamgenoot maar ruimte te geven. In de slotfase van diezelfde race reed Ocon een achterband lek van Pérez door hem met zijn voorvleugel te raken. De twee Racing Point-mannen crashten een jaar later samen in Singapore. In 2018 werd Ocon ook nog fel bekritiseerd voor het spinnen van Max Verstappen in Brazilië terwijl hij een ronde achterlag. Eenmaal aangekomen bij Alpine ging het weer fout in Australië in 2023 toen Gasly terug de baan op kwam in een chaotische herstart en samen met Ocon in de muur knalde.

OOK INTERESSANT: Hamilton ziet Mercedes upgrades eerder aan Russell geven: "Wist dat het lastig werd"

Twee keer contact in Monaco

Uit nieuwe opgedoken beelden (hier te zien) blijkt dat Ocon Gasly niet één, maar twee keer heeft geraakt in Monaco. Vanaf de onboardcamera van Lance Stroll is te zien dat Ocon zich langs Gasly wil duwen bij Beau Rivage en Massenet op dezelfde manier zoals Magnussen dat bij Pérez probeerde. Gasly was "teleurgesteld met Esteban" nadat hij "duidelijke instructies" had genegeerd. Famin was woest zei bij Canal+ dat "er consequenties zullen komen". Volgens Sky Sports News wordt er bij Alpine serieus overwogen om Ocon langs de kant te zetten voor de Grand Prix van Canada over twee weken. Reserve- en simulatiecoureur Jack Doohan kan de vervanger worden van Ocon. De jonge Australiër werd dan ook gespot in een gesprek met Famin net na de crash van Ocon. Mick Schumacher zou ook nog een kandidaat kunnen zijn. De voormalig Haas-coureur komt voor Alpine uit in het FIA World Endurance Championship en Famin heeft al vaker zijn complimenten uitgesproken over het talent van Schumacher.

Gerelateerd